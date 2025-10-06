অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
রাজধানীর বনানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ নরসিংদীর শিবপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানাকে (৩৪) গ্রেফতার করেছে বনানী থানা পুলিশ। সোহেল রানা অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
সোমবার (৬ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সরকারবিরোধী মিছিলে সরাসরি অংশগ্রহণকারী সোহেল রানা বনানীর বন ভবন এলাকায় অবস্থান করছেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে রোববার (৫ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ১১টা ৫ মিনিটে বনানী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
গ্রেফতার সোহেল রানা অতীতে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি নরসিংদী জেলার শিবপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে পরিচিত।
