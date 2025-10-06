প্রেস সচিব
অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন মানে এই নয় যে খুনিদের জায়গা দিতে হবে
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন মানে এই নয় যে সেখানে চোর, চোট্টা, বাটপার, খুনি, চরমপন্থি বা সহিংসতাকারীদের জায়গা দিতে হবে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।
স্ট্যাটাসে প্রেস সচিব আরও লিখেছেন, প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয় তখনই, যখন নির্বাচন হয় অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে এবং তাতে ব্যাপক হারে ভোটারদের অংশগ্রহণ হয়।
