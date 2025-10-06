খুলনায় যৌথ অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রিপন গ্রেফতার

খুলনায় যৌথ অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রিপন গ্রেফতার
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ফরমাশেখানা এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে একাধিক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি রিপনকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ।
সোমবার (৬ অক্টোবর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম দমনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় নৌবাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ফরমাশেখানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে রিপনকে গ্রেফতার করে নৌবাহিনী ও পুলিশ।
এসময় গ্রেফতার রিপনের বাড়ি তল্লাশি করে একটি ৭.৬ মিমি পিস্তল, ৫ রাউন্ড তাজা গোলা, একটি ম্যাগজিন এবং তিনটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। রিপন খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ও মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।
অভিযান শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জব্দ করা অস্ত্র এবং গ্রেফতার রিপনকে দিঘলিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে আইএসপিআর।
জনজীবনের নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতে নৌবাহিনীর এ ধরনের আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
