খুলনায় যৌথ অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রিপন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ফরমাশেখানা এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে একাধিক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি রিপনকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ।

সোমবার (৬ অক্টোবর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম দমনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় নৌবাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ফরমাশেখানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে রিপনকে গ্রেফতার করে নৌবাহিনী ও পুলিশ।

এসময় গ্রেফতার রিপনের বাড়ি তল্লাশি করে একটি ৭.৬ মিমি পিস্তল, ৫ রাউন্ড তাজা গোলা, একটি ম্যাগজিন এবং তিনটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। রিপন খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ও মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

অভিযান শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জব্দ করা অস্ত্র এবং গ্রেফতার রিপনকে দিঘলিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে আইএসপিআর।

জনজীবনের নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতে নৌবাহিনীর এ ধরনের আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

