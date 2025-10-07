  2. জাতীয়

আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধ্রুপদী সন্ধ্যা কাল

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধ্রুপদী সন্ধ্যা কাল
সেতার হাতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ/ছবি-সংগৃহীত

শাস্ত্রীয় সংগীতের মহাসাধক, সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামীকাল ৮ অক্টোবর পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লায় একটি ধ্রুপদী সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রপৌত্র ওস্তাদ সিরাজ আলী খান ও এই প্রজন্মের তরুণ, প্রতিভাবান শিল্পীরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশেন করবেন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক (চিফ অ্যাডভাইজার জিওবি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এমইউ/এমআরএম/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।