আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধ্রুপদী সন্ধ্যা কাল
শাস্ত্রীয় সংগীতের মহাসাধক, সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামীকাল ৮ অক্টোবর পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লায় একটি ধ্রুপদী সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রপৌত্র ওস্তাদ সিরাজ আলী খান ও এই প্রজন্মের তরুণ, প্রতিভাবান শিল্পীরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশেন করবেন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক (চিফ অ্যাডভাইজার জিওবি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এমইউ/এমআরএম/জিকেএস