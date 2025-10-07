সুষ্ঠু নির্বাচন উপহারে নারী নেত্রীদের সহযোগিতা চাইলেন সিইসি
জাতিকে সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নারী নেত্রীদের সহযোগিতা চাইলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও নারী নেত্রীদের সঙ্গে আয়োজিত সংলাপে এ সহযোগিতা চান সিইসি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও নারী নেত্রীদের সঙ্গে এ সংলাপের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে সংলাপে অন্য চার নির্বাচন কমিশনারসহ সংস্থাটির কর্মকর্তারা ও নারী নেত্রীরা অংশ নেন।
সভাপতির বক্তব্যে সিইসি বলেন, ভোটের সময় তো গাড়ি বন্ধ থাকে। এটা আমি তো ওভাবে চিন্তা করিনি। এখন এ ফিজিক্যালি ডিজেবল যারা, নির্বাচনের দিন তারা যাতে কমফোর্টলি আসা-যাওয়া করতে পারে, এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে করা সম্ভব। মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাতে ভোটকেন্দ্র হয়।
সিইসি বলেন, একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন যেন উপহার দিতে পারি সে ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের ইনটেনশন গুড। ইলেকশন কমিশন রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু ডেলিভারি ইলেকশন। এ মেসেজটা আপনারা দিয়ে দেবেন নারী ভোটাররা যাতে আসেন ভোটকেন্দ্রে।
নির্বাচন কমিশনার বেগম তাহমিদা আহমদ বলেন, ১২ কোটি ৬৩ লাখের বেশি ভোটারের মধ্যে ৬ কোটি ২৩ লাখ নারী ভোটার। এদের কেন্দ্রে নিয়ে আসা একজনের (ইসি) পক্ষে কী সম্ভব। একার পক্ষে তো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে। একটি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনারা।
তিনি বলেন, আপনারা ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব চান। এটা তো ভবিষ্যতের ব্যাপার। তবে বর্তমানে যে একজন নারী আছে কমিশনে এটাকে ধরে রাখতে হলে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। যত বেশি নারী ভোটার আনতে পারবেন ততই আমাদের সংখ্যা বাড়বে।
ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব কেএম আলী নেওয়াজের সঞ্চালনায় সংলাপে অন্য নির্বাচন কমিশনার, ইসি কর্মকর্তা, ‘নিজেরা করি’র সমন্বয়কারী মানবাধিকারকর্মী খুশী কবীর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভীন হক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, উইমেন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মিষ্টি আশরাফুন নাহারসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এমওএস/এমএএইচ/এমএস