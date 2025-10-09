সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৩২
গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক হাজার ৬৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি এক হাজার ১২২ জন। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫১০ জন।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে এক হাজার ৬৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত এক হাজার ১২২ জন এবং অন্যান্য ৫১০ জন।
অভিযানে দেশীয় তৈরি একটি ওয়ানগান, দুই রাউন্ড কার্তুজ, দুটি তরবারি, একটি রামদা, চারটি চাপাতি, তিনটি কিরিচ ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।
