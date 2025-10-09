  2. জাতীয়

সাবেক এমপি সুমনসহ আ’লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
নওগাঁ-৬ আসনের সাবেক এমপি মো. ওমর ফারুক সুমন/ছবি: সংগৃহীত

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে নওগাঁ-৬ আসনের সাবেক এমপি মো. ওমর ফারুক সুমনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতাররা হলেন- নওগাঁ-৬ আসনের সাবেক এমপি ও নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. ওমর ফারুক সুমন (৪৭), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আবু নাঈম জুবের (২২), মিরপুর মডেল থানা ১২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি মো. তানভীর ইসলাম (৩০), দক্ষিণখান থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও বিমানবন্দর থানা আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (৫৭) ও মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি কলোনি ইউনিট যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. আমজাদ হোসেন রাজন (৪৪)।

ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে ডিবি মিরপুর বিভাগ রামপুরা থানাধীন ডিআইটি রোড, মালিবাগ এলাকা থেকে আবু নাঈম জুবেরকে ও রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর মডেল থানার মুক্তবাংলা এলাকা থেকে মো. তানভীর ইসলামকে গ্রেফতার করে।

একইদিন রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম উত্তরা থানার কাওলা এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে। বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে মতিঝিল থানার শাপলা চত্বর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মো. আমজাদ হোসেন রাজনকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগ।

অন্যদিকে, বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে ডিবি লালবাগ বিভাগ মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. ওমর ফারুক সুমনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

