হামাস-ইসরায়েল সংলাপকে স্বাগত জানালো বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
গাজায় চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংলাপকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ বিশ্বাস করে—কূটনীতি ও সংলাপই যে কোনো সংঘাতের একমাত্র সমাধান। গাজায় মানবিক বিপর্যয় নিরসনে চলমান এই গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে যেসব পক্ষ ভূমিকা রাখছে, তাদের সবাইকে প্রশংসা জানিয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ আশা প্রকাশ করেছে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হবে, মানবিক সহায়তা পুনরায় চালু হবে এবং গাজার জনগণের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের অবসান ঘটবে।

পাশাপাশি এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে।

