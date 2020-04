চিকিৎসকদের বহিষ্কার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পিএসসির সদস্য

কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের ছয়জন চিকিৎসককে সাময়িক বহিষ্কার করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সদস্য আব্দুল জব্বার খাঁন।

বর্তমানে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা, খাদ্য প্রয়োজনীয়সামগ্রী নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রোববার এ বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে লেখেন তিনি।

তিনি লিখেছেন, “এই দুর্যোগের সময় আর কেউই চাকরি হারালো না, হারালো ছয়জন চিকিৎসক! সবসময় ভেবেছেন দেশের স্বাস্থ্যখাতকে উন্নত করার কোনো দরকার নেই। আমার কিছু হলে বিদেশে গিয়ে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আসব। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে। সামান্য সর্দিকাশি হলেও Thorough Check up করতে বিদেশে উড়াল দিয়েছেন। বাই দ্যা ওয়ে, thorough check up জিনিসটাও কিন্তু আপনারই পরিভাষা। মেডিকেল সায়েন্সে এই ভাষা এখনও অনুপস্থিত।

তিনি আরও লিখেছেন, 'এ দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কি শুধু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররা পড়ে? বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, আইনের ছাত্ররা পড়ে না? গায়ে লাগলো? ইউজিসির (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) কাছ থেকে মাথাপিছু খরচের হিসাবটা দেখে নেবেন। জ্বি, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম। তারপরও ছড়ি ঘোরাবার সময় মনে হয়, এরা দেশের মানুষের টাকা চুষে চুষে খেয়েছে। এদের শায়েস্তা করতে হবে।'

'আপনার অফিসটাকে ঝকঝকে তকতকে রাখার জন্য পিয়ন আবদালি সবই রেখেছেন। চাকরি জীবনের মাঝ বয়সে এসে গাড়ি, ড্রাইভার সব পাবার জন্য নিয়ম বানিয়ে নিচ্ছেন। আহা! আপনার সেবাটাই শুধু জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের সেবা?'

তিনি আরও লিখিছেন, 'আপনি কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নিজের অফিস রুমে বসে এসিটা ছেড়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারেন। আর আপনার সরকারি ডাক্তার সে দৌড়াতে দৌড়াতে শুধু রোগীই দেখবে! আপনার দেশের ডাক্তারের রুমে শেষ কবে গিয়েছেন? এই ডাক্তার তার শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে আপনার চেয়ে পিছিয়ে পড়া ছাত্র ছিল? আপনাদের কত পারসেন্ট এই ডাক্তারের চেয়ে বেশি মেধার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন?'

'ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে এই আকাশপাতাল বৈষম্য সৃষ্টি করেছে কে? একজন গাঁটের পয়সা খরচ করে গাড়ি, ড্রাইভার, এসি পাবে আরেকজন চলবে জনগণের পয়সায়! ওয়াও!! আজকে স্বাস্থ্যখাতের যে করুণ অবস্থা দৃশ্যমান হয়েছে, সেজন্য দায়ী কে, কারা? তাদের কয়জনের চাকরি গেছে? নাকি তারা untouchable সম্প্রদায়ের?

তিনি অভিযোগ তুলে বলেছেন, 'হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কি ডাক্তারদের কাজ? মেডিকেল ইকুইপমেন্ট কেনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি, লুটপাট চলেছে যুগযুগ ধরে, সেটার ভাগতো আপনিও নিয়েছেন। এসব সিন্ডিকেটের খবর আপনার পিয়নও জানে। জানেন না শুধু আপনি? ওই ছয়জনকে বরখাস্ত করার আগে এগুলো একটু ভাবা উচিত ছিল না? একবারো কি আপনারা এই লকডাউনের মধ্যে ডাক্তাররা কি খেয়ে ডিউটি করছেন, নাকি না খেয়ে করছেন, নাকি শুকনো পাউরুটি আর কলা খেয়ে করছেন – সেই খবর রেখেছেন? কী সুব্যবস্থা রেখেছেন তাদের জন্য?'

'করোনা ভাইরাস হয়তো আর দুই মাস পর চলে যাবে কিন্তু আপনারা যে কঠিন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বসে আছেন সেটা থেকে জাতি কীভাবে রক্ষা পাবে? ভাবার সময় পেয়েছেন, ভাববেন। বেঁচে থাকলে ভাইরাসমুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন এই শুভকামনাই রইলো।'

এই ফেসবুক স্ট্যাটাসটি প্রায় ১১ ঘণ্টা পর তিনি সরিয়ে ফেলেন। স্ট্যাটাসের সম্পর্কে জানতে চাইলে পিএসসির সদস্য আব্দুল জব্বার খাঁন সোমবার জাগো নিউজকে বলেন, দেশের বর্তমান চিত্র আমাদের সকলের জানা। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এ পরিস্থিতিতে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা বড় যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। তারা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন তবে এ মুর্হর্তে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা জরুরি নয়। বরং জরুরি অবস্থা কেটে গেলে যাচাই-বাছাই করে তাদের অপরাধ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যেত। বর্তমানে প্রধান কাজ হচ্ছে সকলের সমন্বয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।

বুয়েটের সাবেক এই শিক্ষক বলেন, ভয়াভয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও এখানে আমাদের অনেক স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক স্বাস্থ্যকর্মী খাবার সংকটে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কীভাবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি।

পাশাপাশি ডাক্তারসহ অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা সমাধানের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

এমএইচএম/জেডএ/পিআর