নিবন্ধন আইন প্রণয়নে মতামত চেয়ে দলগুলোর কাছে ইসির চিঠি

‘রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন ২০২০’ প্রণয়ণের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মতামত চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এজন্য আইনটির খসড়ার ওপর মতামত চেয়ে দেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে চিঠি দিয়েছে কমিশন। আগামী ৭ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের মতামত নির্বাচন কমিশন সচিবের ইমেইলে পাঠাতে বলা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম-সচিব ও পরিচালক (গণসংযোগ) এস এম আসাদুজ্জামান মঙ্গলবার (১৬ জুন) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন এবং এতদসংশ্লিষ্ট যে সকল আইন রয়েছে তার মৌলিক বিধানাবলি অক্ষুন্ন রেখে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে তা The Representation of the people Order,1972 এর Chapter VIA এর (Article 90A- 90) শীর্ষক আইনে না রেখে ‘রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন, ২০২০’ রূপে বাংলায় প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সাথে বাংলায় প্রণয়নকালে ইংরেজি এবং বিদেশি ভাষার পরিবর্তে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তকরণে রাজনৈতিক দলের এবং নাগরিকদের সুচিন্ধিত মতামত প্রয়োজন।

‘নিবন্ধন আইনের একটি খসড়া রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আইনের খসড়াটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েবসাইটে (www.ecs.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত আগামী ৭ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবের ইমেইলে ([email protected]) পাঠানো যাবে’— বলা হয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

