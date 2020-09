ঢাকার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জন্য মোদিকে দায়ী করলেন রাহুল

ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্কের অবনতির জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দুষলেন কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকার একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করে এক টুইটবার্তায় এমন অভিযোগ আনেন তিনি। তিনি বলেছেন, এ সম্পর্ক তৈরি করতে কয়েক দশক লেগেছিল কংগ্রেসের।

বুধবার সকালে একটি টুইট করেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী। সেখানে ‘বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দুর্বল হচ্ছে, চীনের সঙ্গে শক্তিশালী হচ্ছে’ শীর্ষক দ্য ইকোনমিস্টের একটি প্রতিবেদন জুড়ে দিয়ে বলেন, ‘কংগ্রেস দীর্ঘদিন চেষ্টা করে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করেছিল। আর বেশ কয়েক দশক লেগেছিল এই সম্পর্ক তৈরি করতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই সম্পর্ক নষ্ট করেছেন।’ প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুহীন হয়ে থাকাটা ভয়ংকর বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গত কয়েক মাসে করোনা পরিস্থিতি, দেশের বেহাল অর্থনীতি, বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা চাপানো, কৃষি বিল নিয়ে ভোটাভুটি না করা, সংসদ সদস্যদের পদ স্থগিত করা মোদির সমালোচনায় মুখর রাহুল। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে এতদিন মুখ খোলেননি। এই প্রথম বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দায়ী করলেন তিনি।

প্রতিবেদনে কী বলেছে দ্য ইকোনমিস্ট

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। আর এই অবস্থায় চীন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করছে। গত কয়েক মাস ধরে লাদাখে ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে আর প্রবল উত্তেজনা রয়েছে। দফায় দফায় সেনা ও মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনার পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ভালো হওয়া মানে ভারতের কাছে অশনিসংকেত। এর কারণ হিসেবে পত্রিকাটি বলছে, প্রতিবেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গেই সব চেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল ভারতের।

তবে ভারতীয় কংগ্রেসের সাবেক এই সভাপতির অভিযোগ, মোদির নীতির জন্য বাংলাদেশসহ সব প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে।

জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে বলছে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আগে থেকেই খারাপ। সম্প্রতি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে। নেপালও নতুন ম্যাপ প্রকাশ করে ভারতীয় এলাকা দাবি করেছে। তারপর থেকে নেপালের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি হয়েছে ভারতের। মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও সম্পর্ক খুব গভীর নয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শুধু ভুটানের সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো দেশটির। বাংলাদেশের সঙ্গে চীন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছে বিষয়টি অনুধাবনের পরই সম্প্রতি পররাষ্ট্র সচিবকে ঢাকা পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। অঘোষিত সেই সফরের পর ভারত জানিয়েছিল, তারা এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে একাধিক প্রকল্পের কাজ শেষ করবে।

Mr Modi has destroyed the web of relationships that the Congress built and nurtured over several decades.



Living in a neighbourhood with no friends is dangerous. pic.twitter.com/OxGzzHoEYb