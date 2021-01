বাঁচতে চান শিক্ষক কলি

চট্টগ্রাম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুলের খণ্ডকালীন শিক্ষক রবিউন্নেসা কলি এখন সিগময়েড কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত। ২০১০ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া এ শিক্ষার্থী এখন সিগময়েড কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তার চিকিৎসা খরচ ব্যয়বহুল হওয়ায় পরিবারের পক্ষে টাকা-পয়সা জোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। চট্টগ্রাম শহরের একটি হাসপাতালে ইতোমধ্যে কয়েকটি কেমোথেরাপি দেয়া হলেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারত নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ভারত গিয়ে সিগময়েড কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে হবে। এতে প্রয়োজন হবে ৪০ লাখ টাকা। যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন করাতে হবে।

এত টাকা ব্যয় করা কলির পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। ইকোনমিকস অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে সফলতার সঙ্গে মাস্টার্স পাস করা এ শিক্ষক প্রবাসী ও দেশবাসীর কাছে আর্থিক সাহায্য কামনা করেছেন।

ইতোমধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত কলি নিজেই নিজের চিকিৎসার জন্য ফান্ড গঠন করতে তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন। যারা সহযোগিতা করতে চান তারা নিম্নের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিংবা বিকাশ নম্বরে অর্থসহায়তা দিতে পারেন।

Robiunnesa koli-20501240205348905

ইসলামী ব্যাংক, আন্দরকিল্লা শাখা, চট্টগ্রাম; মোবাইল ব্যাংকিং-বিকাশ মার্চেন্ট-০১৮৯২৯৫১৯৪৭ make a payment through option 4 (payment option) (Husband of Koli), বিকাশ (পার্সোনাল)- ০১৮২৯৩২০৩৭১ (Brother of Koli), রকেট (পার্সোনাল)- ০১৮৯২৯৫১৯৪৭৭ (Husband of Koli), নগদ (পার্সোনাল)- ০১৮৯২৯৫১৯৪৭ (Husband of Koli)

