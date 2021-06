মডার্নার ২৫ লাখ ডোজ টিকা উপহার পাচ্ছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে মডার্নার ২৫ লাখ ডোজ টিকা উপহার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। টিকা সরবরাহের বৈশ্বিক জোট কোভ্যাক্সের আওতায় এই টিকা দেয়া হবে।

শনিবার (২৬ জুন) ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার টুইটারে এ তথ্য দেন।

তিনি টুইটারে লিখেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, শিগগিরই মার্কিন জনগণ গ্যাভির মাধ্যমে বাংলাদেশকে মডার্নার ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন (২৫ লাখ) ডোজ করোনার টিকা উপহার দিচ্ছে। কোভ্যাক্সের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী হিসেবে মহামারি মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে টিকার সরবরাহ বাড়ানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র।’

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মডার্না জানিয়েছে, তারা করোনাভাইরাসের টিকা উৎপাদনের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে চীনের দেয়া সিনোফার্মের টিকাদান কার্যক্রম চলছে।

