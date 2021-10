সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জাতিসংঘের

দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপ্পো। এর পাশাপাশি তিনি সম্প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর হামলার ঘটনাগুলো স্বাধীন তদন্তেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এক টুইট বার্তায় মিয়া সেপ্পো এ আহ্বান জানান। দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার পর বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই প্রতিক্রিয়া জানালেন।

টুইটারে মিয়া সেপ্পো লিখেছেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সাম্প্রতিক হামলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ফল; যা সংবিধানের মূল্যবোধের পরিপন্থী। এটি থামানো উচিত। আমরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি একটি নিরপেক্ষ তদন্তের জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

Recent attacks on Hindus in fueled by hate speech on social media, are against the values of the Constitution and need to stop. We call upon Government to ensure protection of minorities and an impartial probe. We call upon all to join hands to strengthen inclusive tolerant