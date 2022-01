ব্যবসায়ীদের উন্নত ডিজিটাল সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সরকার ব্যবসায়ীদের উন্নত ডিজিটাল সেবা ও ওয়ান-স্টপ সার্ভিস দেওয়ার লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে।

বুধবার (২৬ জানুয়ারি) ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২’ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ‘Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পায়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলে দেশের রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত সৃষ্টি হয়েছিল। জাতির পিতার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিনবার সরকার গঠন করে সারা দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। ডব্লিউসিও ডেটা মডেল ও ডেটা স্ট্যান্ডার্ডকে ভিত্তি ধরে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করছে। ডিজিটাল কাস্টমস সেবা ও উন্নত তথ্যভাণ্ডার নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমসের অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্লাটফর্ম অ্যাসিকুডা ওয়ার্ল্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষর করছে। বর্তমান সরকার ব্যবসায়ীদের উন্নত ডিজিটাল সেবা ও ওয়ান-স্টপ সার্ভিস দেওয়ার লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি বলেন, আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আরও সফল হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলবো, ইনশাল্লাহ। আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এইচএস/এআরএ