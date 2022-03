দুর্যোগ সম্পর্কিত সব নীতি জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া দরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের কারণে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে নারীরা অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ সম্পর্কিত সব নীতি জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া দরকার। এজন্য আমাদের অবশ্যই নারীদের বিশেষ সুরক্ষা চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

মঙ্গলবার রাতে (১৫ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৬৬তম কমিশন অন দ্য স্টাটাস অব উইমেনের মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডের সভায় ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন। নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনে `Climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes: advancing Gender equality through holistic and integrated actions from global to local' বা ‘জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতি ও কর্মসূচি: স্থানীয় থেকে বিশ্ব পর্যন্ত সামগ্রিক এবং সমন্বিত কাজের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাকে অগ্রসর করা’ শীর্ষক তৃতীয় মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ড টেবিলে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ কোরিয়ার জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ও পরিবারবিষয়ক মন্ত্রী ইয়াং এ্যাই চুং।



প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২১ অনুসারে, বাংলাদেশ সপ্তম সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যদিও বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনে বাংলাদেশের অবদান শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশের কম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫৫ সদস্যের ‘জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামের (সিভিএফ)’ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কপ-২৬ এ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে অভিযোজন এবং প্রশমন ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য অর্থায়ন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে পরিবেশ সুরক্ষা এবং লিঙ্গ সমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপসহ বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রতিমন্ত্রী সভায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ উল্লেখ করে বলেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কাজ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। বর্তমানে ৩৮ হাজার নারী সাইক্লোন প্রিপারেডনেস প্রোগ্রামের (সিপিপি) অধীনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন।

তিনি আরও বলেন, নারীদের অভিযোজিত ক্ষমতা বাড়াতে জীবিকার ওপর লবণাক্ততার প্রভাব কমাতে এবং সুপেয় পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেন্ডার-সংবেদনশীল উপকূলীয় অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা এসময় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বনেতৃবৃন্দকে এক সঙ্গে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

৬৬তম কমিশন অন দ্য স্টাটাস অব উইমেনের তৃতীয় মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডের সভায় গায়ানা, কেনিয়া, ফ্রান্স, অ্যাঙ্গোলা, ইন্দোনেশিয়া, তাঞ্জেনিয়া, তিউনিসিয়া, সুদান, স্পেন ফিলিপাইন, সৌদি আরব, মালদ্বীপসহ বিশ্বের ২৩টি দেশের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং প্রতিনিধি বক্তৃতা ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

