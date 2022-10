সরকার মানসম্মত খাদ্য ও পণ্য সরবরাহে বদ্ধপরিকর: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জন্য মানসম্মত খাদ্য ও পণ্য সরবরাহে বদ্ধপরিকর। মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে পরিবেশবান্ধব ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি টেকসই শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ও আধুনিক শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

বৃহস্পতিবার (১৪ অক্টোবর) ‘বিশ্ব মান দিবস’ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে একথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে ‘বিশ্ব মান দিবস’ পালনের আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের বিশ্ব মান দিবসে গত ২০২১ সালের প্রতিপাদ্য ‘Shared vision for a better world–Standards for the SDGs’ বহাল রাখা হয়েছে, যার ভাবানুবাদ হচ্ছে ‘সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে-মান’।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ। আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক মান সংস্থা- International Organization for Standardization (ISO) এবং ১৯৭৫ সালে Codex Alimentarius Commission (CAC) এর সদস্য পদ অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে বিএসটিআই আরও ৪টি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা International Bureau of Weights and Measures (BIPM), International Organization of Legal Metrology (OIML) ও Asia Pacific Metrology Programme (APMP) এবং মান সংক্রান্ত সার্কভুক্ত আঞ্চলিক সংস্থা South Asian Regional Standards Organization (SARSO) এর সদস্য পদ অর্জন করে।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারির মতো প্রতিকূলতা কাটিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রেখে আমাদের সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। দেশীয় ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তা ও আমদানিকারকরা মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়-বিতরণ ও আমদানি-রপ্তানিতে অধিকতর মনোযোগী হবেন এবং জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআইকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করছি। আমি ‘বিশ্ব মান দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

