জাপানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ‘কথা বললো’ বাংলাদেশ

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ‘যা বলা দরকার বলেছি’, বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। তবে রাষ্ট্রদূতকে কী বলা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানাননি।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বুধবার বিকেলে দেওয়া এক পোস্টে প্রতিমন্ত্রী জানান, ‘আমরা বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের অ্যাম্বাসেডরকে ডেকেছিলাম। তাকে যা যা বলা দরকার আমরা বলেছি। সবকিছু বিস্তারিত গণমাধ্যমে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না তাই এই বিষয়ে কোনো গণমাধ্যমে আমরা আর কোনো বক্তব্য দিতে চাই না।’

প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন জাপান সফরের কথা জানিয়ে তিনি ওই পোস্টে লেখেন, ‘বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক আরও গভীর হবে আসন্ন প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই প্রত্যাশায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই সফর বাংলাদেশের এবং জাপানের সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে বলে আশা করি।’

জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি গত সোমবার (১৪ নভেম্বর) সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে পুলিশ কর্মকর্তারা ভোটের বাক্স ভর্তি করেছেন। আমি অন্য কোনো দেশে এমন ঘটনার কথা শুনিনি।...এখানে সুষঠু নির্বাচন দরকার।

এরপর থেকেই এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। বন্ধুপ্রতীম একটি দেশের রাষ্ট্রদূতের এমন মন্তব্যের পর অনেকেই এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাতে থাকেন।

এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনিছুর রহমান বলেছেন,বিদেশি কূটনীতিকদের আচরণ জেনেভো কনভেনশন দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাদের এর মধ্যে থাকাই ভালো। তাদের আরও ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত।

জেনেভা কনভেনশনের কথা প্রতিমন্ত্রীও তার পোস্টে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ফেসবুক পোস্টের শেষে তিনি লিখেছেন, ‘If some of you have forgotten: Article 41 paragraph 1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 reminds diplomats to respect the laws and regulations of the receiving state and unequivocally restricts them from meddling in that nation's domestic affairs.’

