গুলশানে ম্যানহোলে পড়ে আহত জার্মান উপ-রাষ্ট্রদূত

রাজধানী ঢাকায় ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলে পড়ে আহত হয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মানির উপ-রাষ্ট্রদূত জা জেনোস্কি। গতকাল (সোমবার) হুইলচেয়ারে বসা অবস্থায় নিজের জখম পায়ের ছবি দিয়ে উপ-রাষ্ট্রদূত টুইট করেন। পরে আজ (মঙ্গলবার) সেই ম্যানহোল ঠিক করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

উপ-রাষ্ট্রদূত জা জেনোস্কি টুইটে লেখেন, ঢাকাকে তিনি পছন্দ করেন। তবে তিনি জানতেন, পথ চলতে যত সতর্কই থাকুন, রাতে নগরীর ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলের একটিতে পড়বেনই!

টুইটে দ্রুত সেরে ওঠার জন্য সবার শুভকামনা চেয়ে তিনি লেখেন, যাতে বাংলাদেশ ঘুরে দেখার জন্য তিনি সুস্থ হয়ে আবার ফিরতে পারেন।

জার্মান উপ-রাষ্ট্রদূতের এই টুইট নজরে আসে মেয়র আতিকুল ইসলামের। মেয়র এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে জানতে চান, ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলটি কোথায়, যাতে তা মেরামত করা যায়।

মেয়রের জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করে উপ-রাষ্ট্রদূত আরেকটি টুইটে জানান, খোলা ম্যানহোলটি গুলশানের ৮০ নম্বর সড়কে নরডিক ক্লাবের কাছাকাছি, যেখানে অনেক বিদেশি সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হন।

I like #Dhaka, but I always knew that eventually I will fall into one of the uncovered manholes at night - even though I pay extra close attention to the streets...

Wish me well for a swift recovery so I can get back to exploring #Bangladesh #dhakainawheelchair pic.twitter.com/jYu3Ok5eRF