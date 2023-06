আসন্ন রাজশাহী ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অপরাধ সংঘটিত হলে তা আমলে নেওয়া ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য ২৪ জন প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সোমবার (১২ জুন) আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-১ থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মোর্শেদ আল মামুন ভূইয়ার সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১ জুন (বুধবার) রাজশাহী সিটি করপোরেশন ও সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন উপলক্ষে ‘স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৮৬-তে বর্ণিত ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, বিধি ৭৭ এর উপবিধি (১) এবং ৭৮ এর অধীন নির্বাচনী অপরাধসমূহ The code criminal procedure,1898 (Act No V of 1898) এর section 190 এর sub-section (1) এর অধীনে আমলে নেওয়া সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা আবশ্যক বিধায় উল্লেখিত সিটি করপোরেশনের নির্বাচনী এলাকায় ভোট গ্রহণের পূর্বের দুই দিন, ভোট গ্রহণের দিন ও ভোট গ্রহণের পরের দুদিন অর্থাৎ আগামী ১৯ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত মোট পাঁচ দিনের জন্য ২৪ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের ২৪ জন বিচারককে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

আরও পড়ুন> সিলেট সিটির কাউন্সিলর প্রার্থীকে ঢাকায় তলব ইসির

রাজশাহী সিটি করপোরেশনে নিয়োগ পাওয়া ১০ বিচারক: নগরীর ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর অতিরিক্ত চীফ মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরিফুল ইসলাম; ৪, ৫, ও ৬ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজাউল করিম; ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহা. মাসুদুজ জামান; ১০, ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুর রহমান; ১৩, ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লিটন হোসেন; ১৬, ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উজ্জ্বল মাহমুদ; ১৯, ২০ ও ২১ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম; ২২, ২৩, ও ২৪ নং ওয়ার্ডে রাজশাহীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মারুফ আল্লাম; ২৫, ২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ডে পাবনার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রে মো. আশরাফুল ইসলাম এবং ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুজ্জামান দায়িত্ব পালন করবেন।

সিলেট সিটি করপোরেশনে নিয়োগ পাওয়া ১৪ বিচারক: নগরের ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে সিলেটের অতিরিক্ত চীফ মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মোমেন; ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে সিলেটের অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অঞ্জন কান্তি দাস; ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে সিলেট মেট্টোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুমন ভূইয়া; ১০ ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডে সিলেটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবদুল ওয়াহাব; ১৩, ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ডে সিলেটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হোসেন; ১৬, ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ডে সিলেটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বেগম আসমা জাহান; ১৯, ২০ ও ২১ নং ওয়ার্ডে হবিগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন দায়িত্ব পালন করবেন।

সিলেট সিটির ২২, ২৩ ও ২৪ নং ওয়ার্ডে হবিগঞ্জের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবদুল আলীম; ২৫, ২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ডে হবিগঞ্জের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফখরুল ইসলাম; ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার; ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং ওয়ার্ডে মৌলভীবাজারের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ দাউদ হাসান; ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ নং ওয়ার্ডে মৌলভীবাজারের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এম মিজবাহ উর রহমান; ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নং ওয়ার্ডে সুনামগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহা. হেলাল উদ্দিন এবং ৪০, ৪১ ও ৪২ নং ওয়ার্ডে সুনামগঞ্জের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল হালিম দায়িত্ব পালন করবেন।

এফএইচ/এসএনআর/জেআইএম