করোনাভাইরাস : আতঙ্ক নয়, নিরাপদে থাকুন

মো. আমিনুল ইসলাম খান

নভেল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম আবির্ভূত হয়। ধারণা করা হয় বন্যপ্রাণীর একটি বাজার থেকে এটি প্রথম বিস্তার লাভ করে। ‘নভেল’ শব্দটি নিয়ে হয়তো অনেকের মধ্যে কৌতূহল থাকতে পারে ৷ মূলত করোনাভাইরাসকে নভেল করোনাভাইরাস বলার কারণ হলো- এই ভাইরাসটি পূর্বে মানুষের মধ্যে শনাক্ত করা যায়নি। এ কারণে এমন নামকরণ।

এ ভাইরাসটিতে ইতোমধ্যে ৮০ হাজারের অধিক মানুষ মারা গেছে এবং আক্রান্তের মোট সংখ্যা ১৫ লাখের উপরে ৷ আক্রান্ত হিসাবে মৃতের সংখ্যা পাঁচ শতাংশের কিছু বেশি। আর যদি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার (৭.৮ বিলিয়ন বা ৭৮০ কোটি) হিসাবে আক্রান্তের হার বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে সেটি হবে- ০.০০০১৯৩ ভাগ কিংবা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে প্রতি ১০ লাখে দুইজন আক্রান্ত।

স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকদিন পৃথিবীতে যেখানে প্রায় দেড় লাখ মানুষ মারা যায় সেখানে আমি মনে করি অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই তবে সচেতন এবং সাবধানে থাকতে হবে। নভেল করোনাভাইরাসের পূর্বে যেসব ভয়ঙ্কর ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া মহামারি হয়ে মানবজীবন বিপর্যস্ত করেছে সেগুলো দেখে নেয়া যাক-

গ্রাফের সংখ্যাগুলো মিলিয়ন হিসেবে দেখানো হয়েছে।

কলেরা প্যানডেমিকস : ১৮১৭-১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলা এ রোগটির জন্য দায়ী V. cholerae bacteria এবং এতে ১০ লাখের উপরে মানুষ মারা যায়।*

থার্ড প্লেগ : ১৮৮৫ সালে হওয়া এ রোগটির জন্য দায়ী Yersinia pestis bacteria/Rats, fleas। চীন ও ভারতের এক কোটি ২০ লাখের উপরে মানুষ এতে মারা যায়।*

রাশিয়ান ফ্লু : ১৮৮৯-১৮৯০ সালে হওয়া এ রোগটির জন্য দায়ী Believed to be H2N2 (avian origin)। এতে ১০ লাখের উপরে মানুষ মারা যায়।*

স্প্যানিশ ফ্লু : ১৯১৮-১৯১৯ সাল পর্যন্ত চলা এ রোগটির জন্য দায়ী H1N1 virus/Pigs. মানব ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম এই ভাইরাসটিতে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ মারা যায়।*

এশিয়ান ফ্লু : ১৯৫৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চলা এ রোগটির জন্য দায়ী H2N2 virus এবং এতে ১১ লাখের উপরে মানুষ মারা যায়।*

হংকং ফ্লু : ১৯৬৮ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চলা এ রোগটির জন্য দায়ী H3N2 virus এবং এতে ১০ লাখের উপরে মানুষ মারা যায়।*

এইচআইভি/এইডস : ১৯৮১ থেকে চলছে, এ রোগটির জন্য দায়ী Virus/Chimpanzees। এ পর্যন্ত আড়াই থেকে সাড়ে তিন কোটি লোক মারা গেছে।*

কোভিড-১৯: ২০১৯ থেকে চলছে, এ রোগটির জন্য দায়ী Unknown (possibly pangolins)। এ ভাইরাসটিতে ইতোমধ্যে ৮০ হাজারের অধিক মানুষ মারা গেছে।*

এই অতিক্ষুদ্র করোনাভাইরাসের আকার (.০৫-০.২) মাইক্রোন। উল্লেখ্য যে, ১ মাইক্রোন = ০.০০১ মিলিমিটার। আকার যাই হোক না কেন মানবমনে এটি চরম ভীতির সঞ্চার করেছে। অনেকের মধ্যে এই ভুল ধারণা আছে যে, মাস্ক মাত্রই ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সক্ষম কিন্তু সাধারণ বা অধিকাংশ সার্জিক্যাল মাস্ক অতিক্ষুদ্র ভাইরাস প্রতিরোধে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে যেটি কিনা সর্বনিম্ন ০.৩ মাইক্রোন পর্যন্ত আকারের রোগজীবাণু ছেঁকে ফেলতে সক্ষম। যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে এ নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে, দয়া করে এসব গুজবে কান দেবেন না।

যাই হোক করোনাভাইরাস উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে ঢাকা শহরটাকে নিয়ে আমার একটা অদ্ভূত অনুভূতি হচ্ছে- এ যেন এক নিশ্চল নির্বিকার ঢাকা। সন্ধ্যা গড়াতেই নীরবতার চাদর চারদিকে ঘিরে ফেলে, কর্মব্যস্ত নগরীর আরেক রূপ দেখতে পেলাম। এই বন্দিজীবনে দুপুরে যখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি, কয়েকদিন আগের জনাকীর্ণ এই শহরকে-চৈত্রের দুপুরে ভাতঘুম দেয়া অবিকল কোনো এক মেঠোপল্লীর মতো মনে হয়। আর রাতের চাঁদের আলোতে-ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু উঁচু ইমারতগুলোকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হয়।

নিজেকে বারবার কালের সাক্ষী বলে মনে হচ্ছে, কেননা মানব ইতিহাসে গোটা পৃথিবী থমকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি কখনো এসেছে বলে মনে হয় না, মনে হচ্ছে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছি কিংবা কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই গল্পগুলো হয়তো কিংবদন্তির মতো শোনাবে, তখনকার বদলে যাওয়া বিশ্বব্যবস্থায় এই কথাগুলো হয়তো বড্ড সেকেলে মনে হবে, আমাদের এই চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে হয়তো পরিহাস হবে, আমাদের এই জ্বলজ্বলে স্মৃতিগুলোতে হয়তো ধুলোর আস্তরণ পড়বে। তবুও... জয় হোক বর্তমানের- জয় হোক মানবতার।

তথ্যসূত্র : Visualizing the History of Pandemics By Nicholas LePan ও ইন্টারনেট।

লেখক : ফার্মাসিস্ট, ভিশন ড্রাগস লিমিটেড।

এইচআর/বিএ/পিআর