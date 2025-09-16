প্রকৌশলী তুহিনকে আহ্বায়ক করে এ্যাবের কমিটি ঘোষণা

প্রকৌশলী তুহিনকে আহ্বায়ক করে এ্যাবের কমিটি ঘোষণা
প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম তুহিনকে আহ্বায়ক করে ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এ্যাব) কমিটি ঘোষণা করেছে বিএনপি।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে।
উপদেষ্টা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন প্রকৌশলী এ এন এইচ আক্তার হোসেন।
এছাড়া উপদেষ্টা হিসেবে আছেন- প্রকৌশলী মোহাম্মদ মহসিন আলী, প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম রিজু, প্রকৌশলী মোয়েদ রুমি, প্রকৌশলী আব্দুর রউফ, প্রকৌশলী ড. রিয়াজ হাসান খন্দকার, প্রকৌশলী খালিদ হাসান চৌধুরী পাহিন, প্রকৌশলী আতিকুর রহমান, প্রকৌশলী মোফাজ্জল হক শরীফ, প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ হারুন, প্রকৌশলী ইকবাল করিম, প্রকৌশলী আব্দুস সোবহান, প্রকৌশলী রেজাউল ইসলাম স্বপন, প্রকৌশলী রাফেল কবির, প্রকৌশলী কে এইচ মাহবুব শ্যামল, প্রকৌশলী সৈয়দ মাহফুজ আহমেদ, প্রকৌশলী খন্দকার জুলফিকার হায়দার মুরাদ, প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন, প্রকৌশলী আব্দুল মতিন খান, প্রকৌশলী তারিক বিন আজিজ, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, প্রকৌশলী সেলিম ভূঁইয়া, প্রকৌশলী শফিউল আলম তালুকদার সবুজ, প্রকৌশলী এনামুল হক, প্রকৌশলী ইকবাল কবির সাগর, প্রকৌশলী জামাল উদ্দীন তালুকদার, উপদেষ্টা প্রকৌশলী শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা প্রকৌশলী এস এম জাহানগির আলম, উপদেষ্টা প্রকৌশলী আব্দুর রব, উপদেষ্টা প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার ও উপদেষ্টা প্রকৌশলী জাফর সাদেক।
উপদেষ্টা কমিটিতে কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্যও রয়েছেন। তারা হলেন- প্রকৌশলী মনজুরুল এহসান, প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, প্রকৌশলী শহিদুজ্জামান, প্রকৌশলী ফজলুল আজিম।
- আরও পড়ুন
- পিআর একটি সুপরিকল্পিত মাস্টারপ্ল্যান: রিজভী
- অভ্যুত্থানের পর দ্রুত নির্বাচন না হলে গৃহযুদ্ধের শঙ্কা থাকে
আহ্বায়ক কমিটিতে ৫১ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন- প্রকৌশলী শোয়েব বাশরী হাবলু, প্রকৌশলী খান মনজুর মোর্শেদ, প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম, প্রকৌশলী আবুল কাশেম মিয়া, প্রকৌশলী নুরুল হক নূরু, প্রকৌশলী সফিকুল ইসলাম খান, প্রকৌশলী আলমগীর হাসিন আহমেদ, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুল, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, প্রকৌশলী এ কে এম আজাদুর রহমান, প্রকৌশলী রাকিবুল ইসলাম রোকন, প্রকৌশলী শামিম রাব্বী সঞ্চয়, প্রকৌশলী মো. মনজুর আলী, প্রকৌশলী মো. আবুল হাশেম, প্রকৌশলী কামরুল হাসান উজ্জল, প্রকৌশলী আফজাল হোসেন সবুজ, প্রকৌশলী রুহুল আমিন, প্রকৌশলী আব্দুস সালাম খান, ২১. সদস্য প্রকৌশলী মাহবুব আলম, প্রকৌশলী চৌধুরী মনিবুর রহমান সবুজ, প্রকৌশলী ড. মাহমুদুর রহমান মান্না, প্রকৌশলী এ টি এম তানবির-উল-হাসান তমাল, প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান চুন্নু, প্রকৌশলী কে এম জহিরুল ইসলাম জহির, প্রকৌশলী শাহাদাত আহমেদ মাসুম, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকৌশলী ইকবাল আহাদ চৌধুরী, প্রকৌশলী কামরুল হাসান খান সাইফুল, প্রকৌশলী ইলিয়াস হোসেন, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী আল মামুন গাজী, প্রকৌশলী আলীমুল বাহার রিপন, প্রকৌশলী জাকির হোসেন, প্রকৌশলী ফিরোজ আহমেদ, প্রকৌশলী মো. এহসানুজ্জামান দুলাল, প্রকৌশলী তারিকুজ্জামান শাহীন, প্রকৌশলী শাফিউল আজম ফাহিম, প্রকৌশলী আহসানুল রাসেল, প্রকৌশলী মো. আবু হোসেন (হিটলু), প্রকৌশলী সেজান আহমেদ, প্রকৌশলী মো. আরিফুল হক, প্রকৌশলী মো. তোফাজ্জল হোসেন (সুজন), প্রকৌশলী সৈয়দ মির্জা গালিব, প্রকৌশলী বিজু বড়ুয়া, প্রকৌশলী নাজমুল হুদা খন্দকার, প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান, প্রকৌশলী বি এম ইমরান ও প্রকৌশলী সানাউল করিম।
এছাড়া এ্যাবের সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির কয়েকজন সদস্যকে নতুন আহ্বায়ক কমিটির দাপ্তরিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তারা হলেন- প্রকৌশলী আবুল কাশেম মিয়া, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, প্রকৌশলী শামিম রাব্বী সঞ্চয়, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, প্রকৌশলী শাফিউল আজম ফাহিম ও প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন।
কেএইচ/এনএইচআর/জিকেএস