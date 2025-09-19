নুরুল ইসলাম বুলবুল
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না দিলে সরকার অবৈধ বলে বিবেচিত হবে
জুলাই সনদের আইনের ভিত্তি না দিলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের কাছে অবৈধ সরকার হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল।
তিনি বলেছেন, জুলাই সনদের মাধ্যমে আইনগত ভিত্তি দিয়ে আগামী দিনে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে, যে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার ক্ষমতার এক বছর পূর্ণ করেছে। সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাই সনদ ও জুলাই ঘোষণাপত্রের আইনগত ভিত্তি যদি না দেয়, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবৈধ সরকার হিসাবে জনগণের কাছে বিবেচিত হবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর কর্তৃক ৫ গণদাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আমাদের আন্দোলন সংগ্রামকে সফল করেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে পাঁচ দফা দাবি আদায়ে বাধ্য করবো আমরা ইনশাল্লাহ। আমরা আন্দোলন শুরু করেছি, আন্দোলন কাকে বলে কত প্রকার কী কী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সেই হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। আমরা আপনাদের বাসভবন ঘেরাও করতেও দ্বিধাবোধ করব না, তখন পালানোর জায়গা পাবেন না।
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অন্যতম এই সদস্য বলেন, এদেশের ৭৩ শতাংশ মানুষ পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন চায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোন কারণে এই ৭৩ শতাংশ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে একটা-দুইটা রাজনৈতিক দলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে আমরা তা বুঝতে পারি।
