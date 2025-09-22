  2. রাজনীতি

চট্টগ্রামে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
গ্রেফতার যুবলীগ নেতা মোহম্মদ জামশেদ

চট্টগ্রামে মোহাম্মদ জামশেদ ইসলাম নামে যুবলীগের এক সাবেক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরের চান্দগাঁও থানাধীন সিএন্ডবি বরিশাল বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার মোহাম্মদ জামশেদ ইসলাম চান্দগাঁও ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি। তিনি ওই এলাকার বরিশাল বাজার উকিল বাড়ির জানে আলমের ছেলে।

চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল কবির বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন যুবলীগের নেতা মোহাম্মদ জামশেদ ইসলামকে রোববার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আজ (সোমবার) আদালতে পাঠানো হবে।

