চট্টগ্রামে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
চট্টগ্রামে মোহাম্মদ জামশেদ ইসলাম নামে যুবলীগের এক সাবেক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরের চান্দগাঁও থানাধীন সিএন্ডবি বরিশাল বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার মোহাম্মদ জামশেদ ইসলাম চান্দগাঁও ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি। তিনি ওই এলাকার বরিশাল বাজার উকিল বাড়ির জানে আলমের ছেলে।
আরও পড়ুন
চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নেওয়া তিনজন গ্রেফতার
মিরসরাইয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৫
যুবদল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতাকে মেরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ
চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল কবির বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন যুবলীগের নেতা মোহাম্মদ জামশেদ ইসলামকে রোববার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আজ (সোমবার) আদালতে পাঠানো হবে।
এমআরএএইচ/কেএইচকে/জেআইএম