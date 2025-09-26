  2. রাজনীতি

ফোন হারালেন গয়েশ্বর, সন্ধানদাতাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফোন হারালেন গয়েশ্বর, সন্ধানদাতাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা
গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে বুঝতে পারেন তার ফোনটি হারিয়ে গেছে/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে এসে নিজের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন হারিয়েছেন। এর সন্ধানদাতাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর লালবাগে এ ঘটনা ঘটে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে লালবাগে ঢাকা-৭ আসনের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ কমিটির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়েছিলেন গয়েশ্বর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে মঞ্চ থেকে নামার পর তিনি বুঝতে পারেন তার ফোনটি হারিয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তবে এটি হারিয়ে গেছে না কি কেউ চুরি করেছেন, তা পরিষ্কার হয়নি।

কিছুক্ষণ খোঁজার পরও পাওয়া না যাওয়ায় অনুষ্ঠানের মাইকে ঘোষণা করা হয়, কেউ ফোনটির সন্ধান দিতে পারলে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কেএইচ/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।