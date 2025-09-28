আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দিলেন সাবেক সচিব সোলায়মান চৌধুরী

আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দিলেন সাবেক সচিব সোলায়মান চৌধুরী
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও সাবেক সচিব এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরী পদত্যাগের পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সদস্য পদে ফর্ম পূরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুর রব এবং জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হালিম।
জামায়াতে ইসলামীর দলীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সঙ্গী হিসেবে জামায়াতের দুই নেতার উপস্থিতিতে তিনি আবারও এই দলে যুক্ত হলেন।
