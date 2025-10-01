জিয়ার মাজার কমপ্লেক্সের লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) মাজার কমপ্লেক্সের লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেছে বিএনপি। বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যান এলাকায় ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এসময় প্রায় ২০০-২৫০ মাছের পোনা লেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন যে, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশে ছিনতাই, চাঁদাবাজি বেড়েছে। তাহলে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী।
কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সাবেক সদস্যসচিব আব্দুর রহিম, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকসেদুল মমিন মিথুন, সদস্য মাসুদ রানা লিটন প্রমুখ।
কেএইচ/এমএমকে/জেআইএম