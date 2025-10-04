  2. রাজনীতি

জবি ছাত্রদল নেতা হাসিবুরের মৃত্যুতে ছাত্রশিবিরের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৮ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান/ ছবি- সংগৃহীত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক হাসিবুর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান হাসিবুর।

এ ঘটনায় শোক জানিয়ে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদু ইসলাম ফেসবুক পোস্টে বলেন, হাসিবুর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির গভীর শোক প্রকাশ করেছে। আমরা তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তার সব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং পরিবারকে এই শোক সহ্য করার তাওফিক ও ধৈর্য দান করুন। আমিন।

