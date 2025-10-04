  2. রাজনীতি

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি সময়ের দাবি: শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি সময়ের দাবি: শাহজাহান
চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আলোচনা সভায় মুহাম্মদ শাহজাহানসহ অন্যরা

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান।

শনিবার (৪ অক্টোবর) দলীয় কার্যালয়ে চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে ৫ দফা গণদাবি আদায়ের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এই জামায়াত নেতা বলেন, দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের ন্যায্য দাবি পূরণ সম্ভব নয়। তাই পুরোনো বন্দোবস্ত থেকে বেরিয়ে নতুন ধারার একটি বাংলাদেশ গড়তে হবে, যার রূপরেখা জুলাই সনদে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সনদকে আইনি ভিত্তি প্রদান সময়ের দাবি।

তিনি বলেন, বিগত ৫৪ বছরে রাষ্ট্র কাঠামো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের পরিবর্তে দমন-পীড়ন, দুর্নীতি ও শোষণের মাধ্যমে টিকে ছিল। ক্ষমতার পালাবদল হলেও কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি। ফলে জনগণ প্রকৃত অর্থে মুক্তি পায়নি। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে ন্যায়বিচার থাকবে, মানুষের বাকস্বাধীনতা থাকবে, ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত থাকবে এবং রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে।

মুহাম্মদ শাহজাহান পেশাজীবীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা সমাজের অগ্রসর শ্রেণি। আপনাদের দায়িত্ব শুধু নিজ নিজ পেশায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা। আমরা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হই, তাহলে এই পরিবর্তন আর কেউ ঠেকাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমির পরিবেশবিদ মুহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও এবং শূরা সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ ও ফয়সাল মুহাম্মদ ইউনুসের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী, ডা. এ টি এম রেজাউল করিম, ডা. মুহাম্মদ ইরফান চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যাংকার নাঈম উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার জিল্লুর রহমান, ডা. মাজহারুল ইসলাম, ডা. সাজ্জাদ হোসাইন, ইঞ্জিনিয়ার তাজুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ ইসহাক, ব্যাংকার আবুল কালাম প্রমুখ।

উক্ত আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- নগর কর্মপরিষদ সদস্য ডা. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, হামেদ হাসান ইলাহী, প্রফেসর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মাহমুদুল আলম, ডা. ‍মুহাম্মদ ইউসুফ, ইঞ্জিনিয়ার ফাহমি প্রমুখ।

এমআরএএইচ/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।