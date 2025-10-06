  2. রাজনীতি

শফিকুল ইসলাম মাসুদ

নতুন মোড়কে পুরোনো মতবাদ জনগণ আর গ্রহণ করবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
জামায়াত নেতা শফিকুল ইসলাম মাসুদ

নতুন মোড়কে পুরোনো মতবাদ জনগণ আর গ্রহণ করবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

তিনি বলেন, ভোট চাইতে এলে প্রশ্ন করতে হবে, দেশ কীভাবে দুর্নীতিতে টানা পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যারা সরকারে থেকে দেশকে দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছে, কানাডায় বেগমপাড়া গড়েছে, লন্ডনে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে, তারা এখন যতই নীতিকথা বলুক, এসব কেবলই জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আবারও ক্ষমতার মসনদে বসার অভিনয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর জিগাতলায় ঢাকা-১০ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে গণসংযোগ পূর্বক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াতে ইসলামী ব্যক্তি ও দল হিসেবে দুর্নীতিমুক্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আলী আহসান মুজাহিদ তিনটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের দায়িত্ব পালনকালে দুই টাকার দুর্নীতি হয়েছে- এমন প্রমাণ কেউ করতে পারেনি। তারা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে রাষ্ট্রের এক পয়সা দুর্নীতি করেছি, তবে শুধু মন্ত্রীত্ব নয় জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নেবো। তাদের সেই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা-১০ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার বলেন, যে অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ ৫৪ বছর আগে স্বাধীন হয়েছে, সেই অঙ্গীকার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মানুষের মৌলিক পাঁচটি অধিকারের মধ্যে একটিও রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত হয়নি। জনগণের মৌলিক অধিকার সরকার নিশ্চিত করতে না পারলে সেই সরকার কখনো জনগণের সরকার হতে পারে না। বিগত সময়ে যারাই সরকারে ছিল তারা কেউ জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেনি। কারণ তারা জনগণের সরকার ছিল না।

কথার ধোঁকায় পড়ে জনগণ আর ভোট দেবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণ এবার ভোট দেবে দলীয় কর্মকাণ্ড দেখে। কারা সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, দখল, লুটপাট করছে; আর কারা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে; জনগণ সবই দেখে এবং জানে। ক্ষমতায় বসার আগেই যারা নদীর বালু,পানি, পাথর লুট করে নিয়ে গেছে তাদের হাতে কখনো দেশ ও জাতি নিরাপদ নয়। তাই দুর্নীতি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের ভোটের মাধ্যমে বয়কট করতে হবে।

তিনি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বাধীনতার পর গত ৫৪ বছর মানুষের মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র কেন নিশ্চিত করতে পারেনি, যারা অতীতে সরকারে ছিল তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

