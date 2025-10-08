  2. রাজনীতি

খালেদা রাষ্ট্রপতি, তারেক প্রধানমন্ত্রী—লালুর এ বক্তব্য ব্যক্তিগত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
‘খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি ও তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন’—বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার লালুর এ বক্তব্যকে ‘সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত’ বলে জানিয়েছে দলটি।

বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ মন্তব্য তার (হেলালুজ্জামান তালুকদার লালুর) একান্তই ব্যক্তিগত, দলের সিদ্ধান্ত বা নীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এদিন দুপুরে লালু ডিবিসি নিউজকে দেওয়া এক লাইভ সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘সামনে খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি এবং তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।’

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ না করে নিজেই মনগড়া মন্তব্যটি করেছেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দলটি আরও জানায়, এ ধরনের মন্তব্যে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গণমাধ্যমের মাধ্যমে এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

