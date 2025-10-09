  2. রাজনীতি

ফখরুলের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূত রুডিগারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১০ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জার্মান রাষ্ট্রদূত

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জার্মানির নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১০টায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ।

