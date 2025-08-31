মালয়েশিয়ায় দুইদিনের আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা সম্মেলন সম্পন্ন

মালয়েশিয়ায় দুইদিনের আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা সম্মেলন সম্পন্ন
মালয়েশিয়ায় হয়ে গেলো দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা সম্মেলন। গত ২১–২২ আগস্ট জেসিআই পেতালিং জায়া ও ইয়ুথ হাব ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার তরুণ উদ্যোক্তা, শিল্প বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকরা অংশ নেন।
দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সারা মালয়েশিয়া থেকে তরুণ উদ্যোক্তা, শিল্পখাতের বিশেষজ্ঞ এবং নীতি নির্ধারকরা একত্রিত হয়ে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।
আইইএস ২০২৫ অংশগ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষণ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার সমৃদ্ধ সুযোগ তৈরি করেছে এবং আন্তঃখাতীয় নেটওয়ার্কিং ও অংশীদারিত্বের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।
সম্মেলনের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দল মালয়েশিয়ার তিনটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান—MATRADE, WORQ, এবং Hextar Group পরিদর্শন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কো-ওয়ার্কিং ইকোসিস্টেম এবং সবুজ প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
এছাড়াও, বিভিন্ন কি-নোট সেশনে স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম, আন্তর্জাতিক বাজার উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ব্যবসা এবং টেকসই রূপান্তর কৌশল বিষয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ হয় সম্মেলন।
সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল গালা ডিনার, যেখানে উদ্যোক্তাদের নেটওয়ার্কিংয়ের পাশাপাশি দুটি তরুণ স্টার্ট-আপ দলের সৃজনশীল প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়। তাদের উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরে।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘আইইএস ২০২৫ এর সফলতা আমাদের সকল অংশীদার, বক্তা, পৃষ্ঠপোষক এবং অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত সহযোগিতার ফল। এই সম্মেলন কেবল একটি অনুষ্ঠান নয় বরং এটি এমন একটি যাত্রা যা তরুণদের শক্তিকে একত্রিত করে এবং একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের বীজ বপন করে।’
আইইএস ২০২৫ তরুণ উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক ব্যবসায়িক সহযোগিতায় মালয়েশিয়ার নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে।
আয়োজকদের কণ্ঠে অনুপ্রেরণা: আয়োজকরা জানান, আইইএস ২০২৫ কেবল একটি সম্মেলন নয়। এটি এমন এক যাত্রা, যা তরুণদের শক্তি ও সৃজনশীলতাকে একত্রিত করে টেকসই ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের বীজ বপন করেছে।
দুই দিনের এই সম্মেলনে, অংশগ্রহণকারীদের চোখে মুখে এখনও উজ্জ্বল সেই অনুপ্রেরণার ঝিলিক। কেউ ফিরেছেন নতুন ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে, কেউ আবার জীবনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছেন।
আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০২৫ তাই শুধু একটি ইভেন্ট নয়; এটি হয়ে উঠেছে এক প্রজন্মের স্বপ্ন, উদ্ভাবন আর সম্ভাবনার সেতুবন্ধন।
এমআরএম/এমএস