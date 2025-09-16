বৈশ্বিক প্রতিভা র্যাঙ্কিংয়ে ৮ ধাপ এগিয়ে মালয়েশিয়া
বৈশ্বিক প্রতিভা প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে মালয়েশিয়া। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্টের (আইএমডি) প্রকাশিত ২০২৫ সালের বিশ্ব প্রতিভা র্যাঙ্কিংয়ে দেশটি ৩৩তম স্থান থেকে উঠে এসেছে ২৫তম স্থানে। গত পাঁচ বছরে এটিই মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ অবস্থান।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মী প্রস্তুতিতে অগ্রগতির কারণে মালয়েশিয়ার এ সাফল্য এসেছে। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙ্গাপুরের পরেই মালয়েশিয়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান ধরে রেখেছে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে সিঙ্গাপুর ২০২৪ সালে দ্বিতীয় স্থান থেকে পিছিয়ে এ বছর সপ্তম স্থানে নেমে গেছে।
অন্যদিকে, থাইল্যান্ড রয়েছে ৪৩তম স্থানে, ইন্দোনেশিয়া ৫৩তম এবং ফিলিপাইন ৬৪তম স্থানে। ভিয়েতনাম এ বছরের তালিকায় না থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে প্রতিভা প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়ার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মালয়েশিয়ার অবস্থান পঞ্চম—হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়ার পরে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদেশি পেশাজীবীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে মালয়েশিয়ার আবেদন শক্তিশালী হয়েছে। কর্মী প্রেরণা এবং প্রতিভা ধরে রাখার ক্ষেত্রেও দেশটি উচ্চ নম্বর পেয়েছে। তবে চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রতি শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যয় এবং শিক্ষানবিশ কর্মসূচির সংখ্যায় দেশটি পিছিয়ে আছে। এছাড়া জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্নাতকদের সরবরাহের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে।
কুয়ালালামপুর ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ ড. লিম চি ইয়ং বলেন, মালয়েশিয়ার প্রতিভা র্যাঙ্কিং উন্নতি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক বার্তা বহন করে। তবে টেকসই উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে।
মালয়েশিয়ার সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য দৃষ্টান্ত হলেও, শিক্ষানবিশ কর্মসূচির ঘাটতি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি স্নাতকের অভাব দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে—যেখানে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রতিভা ধরে রাখার কৌশল ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্লেষকরা।
এসব ঘাটতি সত্ত্বেও, মালয়েশিয়া চীন (৩৮তম) ও ভারতকে (৬৩তম) পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে, যা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় তাদের অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে।
এমআরএম/জিকেএস