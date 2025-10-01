ডেনমার্কে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নামে ঢালাও অভিযোগ বিভ্রান্তিকর
ডেনমার্কে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ভিসা অপব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশটির বাংলাদেশ দূতাবাস। দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের এমন ঢালাও বা সাধারণভাবে অভিযুক্ত করা বিভ্রান্তিকর এবং অন্যায্য।
বুধবার (১ অক্টোবর) কোপেনহেগেনের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি কিছু প্রতিবেদনে বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার্থী ভিসাকে শ্রমবাজারে প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে বলে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ বাস্তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বৈধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ডেনমার্কে আসেন, ভর্তি ও বসবাসের সব শর্ত পূরণ করেন এবং উচ্চ টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার খরচ চালান।
দূতাবাস জানায়, কিছু অসাধু শিক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেছে, যারা ডেনমার্কের সুযোগ-সুবিধার অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়েছে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক চাপে পড়ে খণ্ডকালীন চাকরি নিতে বাধ্য হয়, যা ডেনিশ আইনে অনুমোদিত। তবে এর ফলে পড়াশোনায় প্রভাব পড়লেও তা তাদের মেধা, সততা বা উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিকাংশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পরিশ্রমী, আইন মেনে চলেন এবং ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখছেন। তাদের অযথা সাধারণীকরণ করা উচিত নয়।
দূতাবাস আরও জানায়, অনেক শিক্ষার্থী ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পূর্ণ বৃত্তি লাভ করেছেন, যা তাদের একাডেমিক যোগ্যতার প্রমাণ। পাশাপাশি, বাংলাদেশি গবেষক, পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো এবং শিক্ষকরা ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাদের কাজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনকে সমৃদ্ধ করছে এবং একাডেমিক সহযোগিতা বাড়াচ্ছে, যা ডেনমার্কের জন্যও সুফল বয়ে আনছে।
বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, তারা ডেনিশ কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে, যাতে প্রকৃত শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষা সম্মানিত হয় এবং শিক্ষার সুযোগের কোনো অপব্যবহার যথাযথভাবে মোকাবিলা করা যায়।
