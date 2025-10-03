  2. প্রবাস

মালদ্বীপে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রকাশিত: ১২:৪৫ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
মালদ্বীপে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার এম. রিজভি হাসান বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. মো. নজমুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে ট্রানশিপমেন্ট সুবিধার উন্নয়ন, সাব-হাবভিত্তিক শিপিং নেটওয়ার্ক গঠন, নীল অর্থনীতিভিত্তিক আঞ্চলিক সংযোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সম্ভাব্য সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উভয় কূটনীতিক আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশ-মালদ্বীপ-শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে।

