মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাস থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, দেশটিতে মুভমেন্ট কন্ট্রোল অর্ডার সম্পন্নের পর সকল ইমিগ্রেশন অফিসে ভিসা সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোরভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পদ্ধতি এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ (strict appointment system and crowd control) করবে। শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং করোনা প্রতিরোধের ব্যাবস্থা গ্রহণ করে সার্ভিস দেবে।



এক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ:





ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে অবশ্যই অনলাইনে Appointment সঙ্গে নিতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সরাসরি ইমিগ্রেশনে যাওয়া যাবে না। নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে:

ক) ভিসা, পাস, পারমিট: www.poweq.my

খ) Expatriate services:

1. Expatriate: esd.imi.gov.my

2. MyHelp Modul for companies: esd.imi.gov.my

For companies: myexpats.com.my

3. MyHelp Modul for RP-T: http://rpt.talencorp.com.my

গ) All Services: http://stop.imi.gov.my (from 8 May 2020 onwards)





ভিসা রিনিউয়ের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট:

MCO এর আগে বা MCO চলাকালে ভিসার মেয়াদ শেষ হলে MCO শেষ হবার পরদিন থেকে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে ইমিগ্রেশনে গিয়ে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন। এজন্য আগেই অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে।

দেশে ফিরতে বিশেষ সুবিধা:

মালয়েশিয়ায় অবস্থিত কোনো বিদেশি নাগরিকের ভিসার মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ বা এরপরে শেষ হলে এবং ফ্লাইট টিকিট থাকলে MCO শেষ হবার ১৪ কর্মদিবসের মধ্যে ইমিগ্রেশনের পাশ এবং কোনো রকম শাস্তি ছাড়াই সরাসরি নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

ইমিগ্রেশন অফিসে স্বাস্থ্য বিধি পালন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভ ব্যাবহার করা, মোলাকাত ও হ্যান্ড শেক করা থেকে বিরত থাকা এবং কোনো জটলা না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

এমআরএম