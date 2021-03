রোমানিয়ার মেট্রোতে একদিন

এরপর বাস টার্মিনালের কাছে থাকা একটা দোকানে গেলাম এবং সেখানে খাবার কিছু জিনিস কিনলাম। সোমালিয়ার কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো, তারা বুখারেস্টে বসবাস করেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে আমি মিলিটারি অটোগারা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ঠিক করলাম যে রোমানিয়ার ন্যাশনাল পার্লামেন্ট দেখতে যাব। রোমানিয়ানদের মাঝে একটি অদ্ভুত জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। তারা পোশাকে-আশাকে একেবারে সাদামাটা, স্লোভেনিয়া কিংবা ইতালির স্থানীয় অধিবাসীরা পোশাকের ব্যাপারে অনেক শৌখিন।

তবে রোমানিয়ানদের মাঝে সে বিষয়টা লক্ষ্য করা গেল না। তবে রোমানিয়ান মেয়েরা মেকআপ আড় লিপস্টিকের প্রতি প্রচণ্ডমাত্রায় দুর্বল। রোমানিয়ায় মেয়েদের চুল দেখে বলে দেয়া যায় তিনি বিবাহিত কী না। অবিবাহিত মেয়েরা চুল খোলা রাখতে পছন্দ করেন।

তারা সাধারণত চুল বেণী করে থাকেন। বিবাহিত নারীরা মারামা নামক এক ধরনের কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখেন। মিলিটারি অটোগারা থেকে বের হতেই চোখে পড়লো দেশটির বৃহত্তম সামরিক জাদুঘর। বিভিন্ন ধরনের ট্যাংক, ফাইটার প্লেন, মিলিটারি যানবাহনসহ এককালে ব্যবহৃত বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত এ মিউজিয়াম।

পথিমধ্যে এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি ইংরেজি বোঝেন কিনা; তিনি বললেন যে তিনি ইংরেজি মোটামুটি বোঝেন। আমি তাকে বললাম যে আমি রোমানিয়ার ন্যাশনাল পার্লামেন্ট পরিদর্শনে আগ্রহী। রাস্তার ঠিক উল্টো পাশে মিলিটারি মিউজিয়ামের সাথেই মেট্রো স্টেশন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে মেট্রোতে যাতায়াতে খরচ কেমন? তিনি উত্তর দিলেন মাত্র ২.৫ লিউতে ওয়ান ওয়েতে মেট্রো ভ্রমণের টিকিট পাওয়া যায়। মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর পর ভেতরের কাউন্টার থেকে মেট্রোতে উঠার টিকিট কিনলাম এবং স্টেশনের ভেতরে ঢুকে আবারও এমন কাউকে খোঁজার চেষ্টা করলাম যিনি ইংরেজি বলতে পারেন।

এক ভদ্র মহিলা আমাকে দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘How can I help you?” আমি বললাম যে “Could you please say to me how I can reach the parliament?” তিনি আমাকে বললেন, ‘‘Are you new in Bucharest?” আমি উত্তর দিলাম, “Yes, I am here for the first time.”

তিনি আমাকে বললেন, ‘‘Come with me. I am taking you to the Parliament.” আমি তাকে অনুসরণ করলাম। রাস্তায় আমার সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে কথা হলো। আমি ধীরে ধীরে অনুধাবন করতে লাগলাম যে রোমানিয়ানদের সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মানুষ যে ধরনের ধারণা পোষণ করেন বাস্তবে রোমানিয়ানরা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

আমি বলবো, পৃথিবীর কোনও জাতির মানুষের যদি সত্যিকারের হৃদয় বলে কিছু থাকে সেটা কেবলমাত্র রোমানিয়ানদের মধ্যেই আছে। ভদ্র মহিলা আমাকে রোমানিয়ার ন্যাশনাল পার্লামেন্টে পৌঁছে দিলেন। বুখারেস্টের মেট্রো সার্ভিস ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে অন্যতম সেরা মেট্রো সার্ভিসের একটি হিসেবে হিসেবে দাবি করার যোগ্যতা রাখে।

গোটা ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় মেট্রোতে ঘোরা যায় রোমানিয়াতে। মেট্রোর গতি, টিকিট কাউন্টারের পরিষেবা থেকে আরম্ভ করে সঠিক গন্তব্য নিরূপণে সরলতা এবং প্রত্যেকটি স্টপেজে সেবার মান প্রায় একই ধরনের। রোমানিয়ার ন্যাশনাল পার্লামেন্টের কাছে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে আমার চোখ কপালে উঠার মতো অবস্থা সে এক বিশাল অট্টালিকা।

এত বিশাল যে পুরো পার্লামেন্টের চারদিকে একবার চক্কর দিলে দুই দেড় থেকে দুই কিলোমিটার (বা এর বেশিও হতে পারে) হাঁটা হয়ে যাবে। আশপাশের পথচারী যাদেরকে দেখলাম সবাইকে অনুরোধ করলাম আমার ছবি তুলে দেয়ার জন্য।

তারা আমার ছবি তুলে দিলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং সবারই একই প্রশ্ন “Where are you from? Why have you come to Romania?” আমি উত্তর দিই “I am from Bangladesh. I have come to Romania as a tourist.” সবারই এক উত্তর, ‘‘You are welcome in Romania. Since you have come to Romania; you must have some good pictures.”

ছবি তোলার পর অনেকে আবার তাদের সেঙ্গ এক কাপ কফি পান করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে। যাদের কাছে অনুরোধ করেছি ছবি তোলার জন্য প্রায় সকলে আগ্রহ ও যত্ন সহকারে ছবি তুলে দিয়েছে এবং ছবি তোলা শেষে জিজ্ঞেস করেছে “Is it okay? If you are not satisfied with it; I may try more for you.”

পার্লামেন্টের প্রবেশ দরজায় দেখলাম এক সিকিউরিটি গার্ড। তিনিও ইংরেজি বলতে পারেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে পার্লামেন্টের ভেতরে প্রবেশের জন্য টিকিট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইউরোতে পেমেন্ট করা যায় কি না।

তিনি আমাকে ভেতরে যেতে বললেন এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট কারও সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিলেন। কোনও রকম চেক ছাড়াই তিনি আমাকে সাদরে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন; সামনের দিক থেকে পার্লামেন্ট দেখতে অসাধারণ।

