মানুষরূপী দানবের দল গণহত্যা চালিয়েছিল

নীলুফা আলমগীর, কানাডা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক উদ্ভাবন, উন্নতি ও ভালো কাজের পাশাপাশি সভ্যতাকে ধ্বংস করার মতো যেসব কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার মধ্যে একটি হলো গণহত্যা। মানুষ হয়ে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে কিছু মানুষরূপী দানব।

এই গণহত্যা কেবলমাত্র রাজনৈক কারণে সংঘঠিত হয় তা নয় বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোভ, ক্ষমতা দখল এবং মানসিক বিকৃতিও অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মানসিকভাবে বিকৃত মানুষগুলো নিজের দেশের, সম্প্রদায়ের লোকগুলোকে কখনো জাতীয়তার, কখনো সম্প্রদায়ের অথবা কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে ঘটিয়েছে গণহত্যা।

পাকিস্তানি সামরিক শাষক জাতীয়তার দোহাই দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঘটিয়েছিল এক ভয়ংকর গণহত্যা। ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস, মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলংকিত দিন। ২০১৭ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চ ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এ দিনটি ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে বাংলাদেশে।

জাতীয় গণহত্যা দিবস বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক।

১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজুলেশন ২৬০ (৩) এর অধীনে গণহত্যা বলতে বোঝানো হয়েছে এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সামরিক শাসক ইহায়িয়ার নির্দেশে জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামের যে সামরিক অভিযানে সংগঠিত হয়েছিল সেটা ইতিহাসখ্যাত জঘন্যতম গণহত্যা।

ওই রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুমন্ত, নিরস্ত্র মানুষের ওপর। রাজধানী ঢাকায় প্রথমে তারা হামলা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসে, পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী, ইপিয়ারের সদর দফতর, ঢাকার বস্তি, বাজার ও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা সমূহ।

ঢাকা শহরের এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় প্রায় সকল শহরে। এই ধরনের ব্যাপক গণহত্যা চলেছিল পুরো নয় মাসজুড়ে। নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি শনাক্তকরণের মাধ্যমে হত্যার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল এই প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের পূর্ববর্তী কয়েক সপ্তাহে।

বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানিরা পরাজয় অনিবার্য জেনে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের তালিকা প্রস্তুত করে হত্যা করেছিল।

আর্চার ব্লান্ডের লেখা ‘দ্য ক্রয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ’ থেকে জানা যায় ২৫ মার্চ রাতে রোকেয়া হলে আগুন ধরানো হয়েছিল এবং ছাত্রীরা হল থেকে দৌড়ে বের হওয়ার সময় মেশিনগান দিয়ে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। ‘গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’ এ বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিশ শতকের পাঁচটি ভয়ংকর গণহত্যার অন্যতম গণহত্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের, ‘নিরাপত্তা বিষয়ক আর্কাইভ’ অবমুক্তকৃত দলিল প্রকাশ করে। সেখানে বাংলাদেশের নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে ‘জেনোসাইড’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

যুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়ে বাঙালি সব ধর্মের নারীদের উপর যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ আর হত্যা করা- যা ছিল সুপরিকল্পিত ও ভয়াবহ। সুজান ব্রাউন মিলার তার ‘‘Against Our Will: Men, Women and Rape’’ বইতে নারী নির্যাতনকে নানজিঙ্গে জাপানিদের দ্বারা রেপ ও রাশিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানিদের দ্বারা রেপ এর সাথে তুলনা করেছেন।

এন্থনি মাসকারেনহাস তার ‘দ্য রেপ অব বাংলাদেশ’ বইয়ে ‘গণহত্যা’ অধ্যায়ে লিখেছেন ‘সারা প্রদেশজুড়ে হত্যাকাণ্ডের সুব্যবস্থার নমুনার সঙ্গে জেনোসাইড বা গণহত্যা শব্দটির অভিধানিক সংজ্ঞার হুবহু মিল রয়েছে’।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশি সাংবাদিকদের একাধিক লেখায় পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিষয়টি স্থান পাওয়ায় কেঁপে উঠে বিশ্ব বিবেক। জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশংকর ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এর আয়োজন করেন। ফরাসী দার্শনিক আঁদ্রে মালরোর নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘আন্তর্জাতিক ব্রিগেড’।

বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা ব্যাপক ও নিষ্ঠুরতার দলিল হিসেবে আজও বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানিদের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ফ্যাসিবাদীদের মতো। তাই তারা পোষণ করেছিল জাতী বা ধর্ম সম্প্রদায় বিদ্বেষ; হত্যা করেছিল নিরীহ নিরাপরাধ জনসাধারণকে।

২৫ মার্চ ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হলো পৃথিবীর মানুষদের নির্মমভাবে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠ এবং এ রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভবিষ্যত প্রজন্মের একমাত্র ভরষার দিন। আশা করি এই মহান দিবসের চেতনা গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ পৃথিবীজুড়ে সকল বিবেকবান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং ২৫ মার্চ বিশ্বের দরবারে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।

