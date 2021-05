ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মিয়া খলিফা

ইসমাইল হোসাইন কষ্টি

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর আগ্রাসন-হামলা অব্যাহত রয়েছে। টানা আট দিন ধরে তাদের বর্বরোচিত হামলায় সোমবার (১৭ মে) পর্যন্ত ১৯৮ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের ৫৮ জনই শিশু। ইসরায়েলের এই নৃশংসতার নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দেশ। সেই মিছিলে যুক্ত হয়েছেন লেবানিজ বংশোদ্ভূত আমেরিকান সাবেক পর্ন তারকা মিয়া খলিফা।

আল-আকসা মসজিদ এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলাকে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে তুলনা করে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি একের পর এক পোস্ট করছেন। মিয়া খলিফার নিউজ ফিডজুড়ে ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা দেখা যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে #ফ্রিপ্যালেস্টাইন হ্যাশট্যাগ দিয়ে টুইটারে এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বছরে এখাতে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করছে। #ফ্রিপ্যালেস্টাইন।’

ফিলিস্তিনের পক্ষে নিজের এমন স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরে প্রংশসা কুড়োচ্ছেন মিয়া খলিফা।

নিজের অতীত জীবনের জন্য অনুতপ্ত মিয়া খলিফা। এ বিষয়ে তিনি একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখে তিনি অনুতপ্ত। তার পরিবারকেও সেই সময় পাশে পাননি তিনি।

You’re right, I’m privileged to sleep safely in my bed tonight. But I vividly remember living through sirens, air strikes, ground shaking, walls rattling in hideout basements, and destruction in Beirut due to unrest. I say #FreePalestine as loudly as I say “pray for Lebanon.” https://t.co/Yj7PQ4xzfe