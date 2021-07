যদি কেউ বলে যে ‌‘আমি কখনও রাগি না’। কী ধারণা হবে আপনার? ধারণা হবে লোকটি মিথ্যা বলছে। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের ধারণা তৈরি হয় আমাদের নিজ জায়গা থেকে। বহু বছর আগের কথা, সবে সুইডেনে এসেছি। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে দেখি একজন বাংলাদেশি। বেশ খুশি হয়েছি যে বিদেশে একজন দেশি পাওয়া গেল।

ক্লাস শেষে শহরে দেশি ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটছি। হঠাৎ পুলিশ দেখে দেশি ভাই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলেন! আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম না, যাইহোক পরে দেশি ভাই বললেন তার ভিসা শেষ হয়ে গেছে তাই পুলিশ দেখলে ভয় লাগে, কখন গ্রেফতার করে দেশে পাঠিয়ে দেয়। আমি যখন পুলিশ দেখে স্বস্তি বোধ করছি ঠিক একই সময় আমার দেশি ভাই অস্বস্তি বোধ করছেন।

মানে কী দাঁড়ালো? প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের ধারণা তৈরি হয় আমাদের নিজ জায়গা থেকেই। রাগ এমন একটি অনুভূতি যা অনেকে খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আবার অনেকে রাগের মাথায় খুন-খারাবি করে ফেলে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক আছে যারা কিছুটা ভিন্ন ধরনের পথ বেছে নিয়েছেন।

যেমন আব্রাহাম লিংকন বলেছেন ‘‘Am I not destroying an enemy when I make a friend of him?’’ নেলসন ম্যান্ডেলা ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার এমভেজোর এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফোর্টবেতার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এ সময় একজন সাদা বর্ণের অধ্যাপক, নাম পিটার্স ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যান্ডেলাকে অপছন্দ করে।

একদিন রাতের খাবারের সময় ম্যান্ডেলা একই টেবিলে খাবার নিয়ে বসতেই সাদা বর্ণের অধ্যাপক পিটার্স বলে, ‘ম্যান্ডেলা শুকর এবং পাঁখি এক জায়গা বসে খেতে পারে না এটা তুমি নিশ্চয় জানো?’ ম্যান্ডেলা শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন ভয়ের কারণ নেই, ‘‘I'll fly away,’’ বলে ম্যান্ডেলা অন্য টেবিলে গিয়ে বসলেন।

অধ্যাপক পিটার্স নিজেই অপমানিত হলো, রাগ আরো বেড়ে গেল। পরের দিন ক্লাসে নতুন করে আক্রমণ করার প্লান করলো। সবার সামনে অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ম্যান্ডেলা, হাঁটতে পথে যদি তুমি দুটো প্যাকেট পাও এবং তার একটিতে প্রচুর টাকা অন্যটিতে জ্ঞান, তুমি কোনটি নেবে? ম্যান্ডেলা উত্তরে বললেন টাকা নেব।

অধ্যাপক পিটার্স বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বললো আমি হলে জ্ঞান নিতাম। ম্যান্ডেলা বিনয়ের সাথে বললেন যার যেটা অভাব সেতো সেটাই নেবে। এ ঘটনার পর অধ্যাপক পিটার্স আরো ক্ষিপ্ত হলো, তার রাগের পরিমাণ ক্রোধে পরিণত হলো। শেষে সে নেলসন ম্যান্ডেলার পরীক্ষার শিটে ‘‘IDIOT” শব্দটি লিখে সাথে রাগান্বিত আইকোনটি টেনে দেয়।

ম্যান্ডেলা পরীক্ষার শিট নিয়ে একটু শান্ত অবস্থায় পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করলেন এবং কয়েক মিনিট পরে অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সম্মানজনক ও ভদ্র সুরে বললেন, ‘পিটার্স, আপনি শিটে আপনার নামটি স্বাক্ষর করেছেন, তবে আপনি আমাকে আমার গ্রেড দিতে ভুলে গেছেন।’

নেলসন ম্যান্ডেলা অনেকের মতে সবচেয়ে প্রভাবসম্পন্ন, সাহসী ও অতিশয় ভালো মানুষদের অন্যতম, যিনি ইতিহাসকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং আমাদের নৈতিক বিশ্বকে ন্যায়বিচারমুখী করেছেন।

নেলসন ম্যান্ডেলার ৯৫ বছরের জীবনের দীর্ঘ ২৭টি বছরই কেটেছে নিপীড়ক শাসকের কারা প্রকোষ্ঠে।

কিন্তু ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে এএনসি প্রতিশোধের পথে না গিয়ে শান্তি ও সমঝোতার পথে অগ্রসর হয়। ডব্লিউ ডি ক্লার্কের সরকারের সঙ্গে মিলে বর্ণবাদের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বজনীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৯৩ সালে তারা যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।



ক্ষমা ও পুনর্মিলনের আদর্শের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা বিশ্বসভ্যতার জন্য বিরাট অনুপ্রেরণার উৎস।

এখন প্রশ্ন অনুপ্রেরণার উৎস থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি? আমি আমার দিক থেকে যতটুকু শিখেছি সেটা হলো আপনি যদি মনে করেন রাগ করবেন না, এই বিশ্বাসটি আপনাকে আরও রাগান্বিত করবে।



সবচেয়ে খারাপ লক্ষণটি হলো আপনি যদি মনে করেন রাগ কিছু পাওয়ার গতিকে সহায়তা করে, সেটা ভুল। কারণ রাগ যতো বেশি হবে ততো বেশি হতাশা ও ক্লান্তি এসে ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করবে, রাগান্বিত মানুষ নিজের উপর কন্ট্রোল হারাতে থাকবে এবং একসময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর জন্য বলা হয় রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ক্রীড়াঙ্গনে যদি কেউ রাগান্বিত হয়ে ভালো কিছু করতে চায় তাহলে সেটা সম্ভব হবে না।

উপরের বর্ণনায় কী শিক্ষণীয় হতে পারে? ম্যান্ডেলা ইচ্ছে করলে রেগে অনেক কিছুই করতে পারতেন কিন্তু না তিনি রাগ না করে বরং তার সুশিক্ষাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিছেন যা সত্যিই অসাধারণ। এখন আমাদের জীবনের স্বপ্ন পূরণের জন্য অগ্রসর হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।

সম্মান করতে হবে নিজের মনে পুষে রাখা স্বপ্নকে। কারণ আমরা জাগ্রত হওয়ার অনুপ্রেরণা পাই এই স্বপ্ন থেকেই। কথায় আছে- পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। বিষয়টি আসলেও সত্যি। কেননা পরিশ্রম করলে যে কেউ তার ফল পাবে। শুধুমাত্র পরিশ্রমই মানুষকে তার স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করে এবং সফল গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

‘মোটিভেশন’ শব্দটি আমরা অনেক শুনেছি। বিশেষ করে কর্মজীবনে এর গবেষণা প্রচুর এবং যেকোনো সাফল্যের পেছনে কারণ হিসেবে মোটিভেটেড এমপ্লয়ি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রায় প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই মোটিভেশনাল কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কারণেই দেশে নামে বেনামে প্রচুর মোটিভেশনাল স্পিকারের জন্ম হয়েছে।

অথচ মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত নিজের মোটিভেশন নিজের কাছেই। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি যদি অনুপ্রাণিত হন তাহলে আপনার কর্মজীবন সে অনুপ্রেরণার দ্বারা প্রভাবিত হবে। মোটিভেশনাল কর্মশালার মাধ্যমে আপনি হয়তো অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য তা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, মনে হবে আপনি এখনি অনেক কিছু করে ফেলবেন।

কিন্তু দিন শেষে আপনি যা তাই। তাই নিজেই যদি নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে না পারেন তাহলে মোটিভেশনাল কর্মশালা বেটে ওষুধ বানিয়ে খাওয়ালেও কোনো লাভ হবে না।



সহজভাবে নিজ মোটিভেশন বলতে বলা যায়, অন্যকোনো ব্যক্তির প্রভাব বা অনুপ্রেরণা ছাড়া নিজের কাজটি করা বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেই নিজেকে অনুপ্রাণিত করা, নিজেকে নিজেই উদ্যোগী করা। যে কাজটি করতে চান, যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা। ব্যক্তিজীবনে বা কর্মক্ষেত্রে নিজে উদ্যমী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যখন কোনো কাজে সফল হন দেখবেন নিজের ভেতরে ভালো একটা অনুভূতির তৈরি হবে, কোনো কাজ কঠিন মনে হবে না। আর ব্যর্থ হলে যদি বলেন আমি পারবো না, আমাকে দিয়ে হবে না তাহলে বুঝতে হবে আপনি নিজে মোটিভেটেড নন। অর্থাৎ আপনার নিজের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই।

কথায় বলে, একটি সুন্দর উক্তি রত্নের চেয়েও মূল্যবান। একটি চমৎকার অনুপ্রেরণামূলক উক্তি দুর্বলকে যোগায় শক্তি, দিশেহারাকে দেখায় পথ, অন্ধকারে জ্বালায় আলোর মশাল। হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানির তিক্ত অনুভূতিগুলো যখন ঘিরে ধরে তখন ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সম্বল হয় একটু আশা, একটুখানি সম্ভাবনার হাতছানি।

ঠিক তখন যদি কেউ একটু সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়, একটু মোটিভেট করে সেটা সত্যি জীবন চলার পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সফল ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী অতীত নিয়ে নয়, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনযাপন করে। আপনার জীবনের মান আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, কাজেই রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

কথায় তো আছেই—রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। রাগ প্রকাশ করে হেরে যাওয়ার তো কোনো মানে নেই। তবে সেই রাগ করা ভালো যে রাগ জেদি হতে সাহায্য করে যেমন আমি দুর্নীতি করবো না, সৎ পথে থেকে সৃজনশীল জীবনযাপন করবো। ভালো থাকুন ভালো রাখুন।

লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক (প্রোডাকশন অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট), ফাইজার, সুইডেন থেকে, [email protected]

এমআরএম