প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে দরকার সহযোগিতা

আমার সুইডিশ শাশুড়ি গত বছর করোনায় মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৭ বছর। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে সক্রিয়ভাবে তিনি কাজ করেছেন। বাংলার মানুষ তার বাক-স্বাধীনতা ফিরে পাক, এ দাবিতে তিনি সুইডেনের রাস্তায় নেমেছেন। তাছাড়াও যখনই বন্যা বা খাদ্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে নানাভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। মানুষের প্রতি উদারতা, সহানুভূতি কীভাবে দেখাতে হয় শিখেছি তাকে দেখে।



২৮ বছরের পরিচিতি এই মানুষটির যে জিনিসটি বেশি ভালো লেগেছে সেটা হলো খেলাধুলার প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। আমার ছেলেমেয়ের টেনিস খেলা দেখতে কখনও তিনি কোনো খেলা মিস করেছেন বলে মনে পড়ে না। প্রতি চার বছর পর পর অলিম্পিক খেলা শুরু হতেই যে জিনিসটি তিনি বেশি মিস করতেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স।

তার কথায়, ঠিক আছে বুঝলাম সবধরনের সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে বাংলাদেশ ভালো করতে পারছে না, কিন্তু যে দেশ বারো মাস পানিতে ভরা থাকে সে দেশ সাঁতরিয়ে তো একটি পুরস্কার নিতে পারে? এটা তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলতো। এবার অলিম্পিকে তিনি আমাদের মাঝে নেই তবে তাকে খুব মনে পড়ছে। কবে বাংলাদেশ সাঁতারে জয়ী হবে? প্রশ্নটি আজও ভ্যালিড এবং শুধু সাঁতার নয় সমস্ত ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের ভূমিকা মানে আনতে সবাইকেই শুরু থেকে নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে।

সুইডেনের সব মিডিয়াতে যে নিউজটির শিরোনাম আমার হৃদয় ছুঁইয়েছে। জিতেছেন বারবার বিশ্বসেরা ছাড়া সোস্ট্রোমস। ভাঙ্গা কনুই তা সত্ত্বেও সিলভার জিতেছেন সাঁতারে এটা ছিল বড় সংবাদ। আর এই নিউজটির কারণেই আমার মৃত শাশুড়ি বিরগিত লিন্ডের কথা মনে পড়ে গেল। অলিম্পিক খেলা মাঝে মধ্যে দেখছি। গতকাল কিছুক্ষণ টিভির পর্দায় সময় দিয়েছি বিশেষ করে পোল জাম্পের (Pole-Jump) ইভেন্টে।

আমি স্কুল জীবনে গান এবং অভিনয়ের পাশাপাশি লং এবং পোল জাম্পে বেশ ভালোই করতাম। দেশে থাকতে স্বাধীনতা পালন করাকে সামনে রেখে প্রতি বছর স্কুলে নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায়। সেসব মধুময় স্মৃতিগুলো আজও চোখের উপর ভাসছে।

এবারের অলিম্পিকে সুইডেন পোল জাম্প এবং ডিস্কুসে স্বর্ণপদক জিতেছেন, মেয়েদের ফুটবলে সিলভার পদক জিতেছে, তাছাড়াও ওবেরয় কিছু পদক জিততে পেরেছে। ছোট একটি দেশ বছরের বেশির ভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে তা সত্ত্বেও তারা সব বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং অনেকগুলো পদক জিতেছে।

কথা হচ্ছে আমরা এখনও অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হিমশিম খাচ্ছি। সেক্ষেত্রে সুইডেনের সঙ্গে তুলনা করাটা ঠিক হবে না।

তবে পাশের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বলতে গেলে পাশের সবগুলো দেশই দুর্বল খেলাধুলায়, তার কারণ হয়তোবা ট্র্যাডিশনের অভাব বা আমরা পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়া অন্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে এখনও শিখিনি। যাই হোক না কেন সচেতন জাতি হিসেবে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে আমাদের অন্য বিষয়ের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে যেমন জামাইকা এবং কেনিয়া দৌড় প্রতিযোগিতা এবং কোরিয়া তীরন্দাজিতে (archery) ডোমিনেট করে চলেছে। কী সিক্রেট কারণ রয়েছে এর পেছনে? এ দেশগুলো বিশ্বের ধনী দেশের সারিতে নয় তারপরও তাদের মোটিভেশন, ডেডিকেশন এবং সর্বোপরি স্টেপ বাই স্টেপ প্রচেষ্টা যা শিশুশিক্ষা থেকে শুরু এবং শেষ অলিম্পিক স্বর্ণপদক দিয়ে। এদের রক্তে জেনুইন দেশপ্রেম এবং হেয়ার অ্যান্ড নাও কনসেপ্ট জড়িত।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নানা সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বড় সমস্যা হলো প্রতিভাবানদের হতাশার মধ্যে ডুবে মারা। কারণ সঠিকভাবে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর মতো যোগ্য ব্যক্তির অভাব রয়েছে। দেশের বড় পদগুলো যারা দখল করে মাসে মাসে বেতন তুলছে তারা জানে না তাদের দায়িত্ব কী? যারা দায়িত্ব দেবে তারাও জানে না কী করতে হবে। সব মিলে হাওয়ালে বৃন্দাবন।



আমি নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে যেমন টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কিন্তু তাদের থেকে কোনো সাপোর্ট পাইনি। ভেবেছিলাম নিজের ছেলে ও মেয়েকে দিয়ে টেনিস ট্র্যাডিশনকে তুলে ধরব বাংলাদেশে। কিন্তু ফেডারেশন কোনো সাহায্য করেনি, কিছুই করেনি। যে সুযোগ বাংলাদেশ হারালো শত বছর চেষ্টা করেও সেটা পাবে না, যা আজ দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হলাম।

ইদানীং অনেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে অলিম্পিকে পদক না জেতা সবচেয়ে জনবহুল দেশটির নাম কী? উত্তর—বাংলাদেশ। জনসংখ্যা বা আয়তনের ভিত্তিতে সব সময় পদক আসে না অলিম্পিকে, আবার আসে। যেমন চীন এ বছর সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছে অন্যদিকে প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারত তেমন কোনো আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে পারেনি।

বাংলাদেশ কবে একটি অলিম্পিক পদক জিতবে, এমনটি ভাবনা আসতেই পারে সবার মনে। সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদদের ধরে রাখতে হলে তাদের দিতে হবে জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা, সেটা কি দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশে? তাছাড়া দেশে খেলাধুলার সংস্কৃতিও হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়াপ্রেমীদের অনেকেই ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়ে মারামারিতে লিপ্ত কিন্তু ক্রিকেট বাদে নিজ দেশের অন্য খেলাধুলা নিয়ে অনাগ্রহ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

দেশের ক্রীড়া প্রশাসনকে বুঝতে হবে, অলিম্পিকে একটি পদক জেতা অনেকটা হিমালয়ের সর্বোচ্চ পাহাড়ে ওঠার মতো। তাই অনেক বেশি চেষ্টা করা দরকার। শুধু অলিম্পিকে দলবেধে গেলাম আর পরাজিত হয়ে ফিরে এলাম, এভাবে চলতে পারে না অনির্দিষ্টকাল ধরে। যদিও বলা হয় অলিম্পিকের মূলমন্ত্র জয়লাভ নয়, অংশগ্রহণই বড় কথা, তারপরও বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ‘অংশগ্রহণই বড়’ এই কথার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।



অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছ, সেটার দিকে কড়া নজর দিতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে চলছে রাজনৈতিক শক্তির দৌরাত্ম্য। দেশে চলছে একনায়কতন্ত্র শাসন যার ফলে কোথাও প্রতিযোগিতার চিহ্নমাত্র নেই। এভাবে চলতে থাকলে দেশের পরিকাঠামো একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

অনেক অযোগ্য ব্যক্তি ফেডারেশনের চেয়ার দখলে রেখেছে। ফলে খেলাধুলায় উন্নতি নেই। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসেই বাংলাদেশ এখনো পেছনের বেঞ্চের সারিতে, অলিম্পিক তো অনেক দূরের পথ। যদিও বাংলাদেশসহ ৫০টির বেশি দেশ আজও পারেনি অলিম্পিকে পদক জিততে। তারপরও আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করতে পারি।

যদি বলি ২০২৮ অলিম্পিকে আমরা সোনা জিততে চাই। আমার আশা আর বাস্তবতার মধ্যে দুর্ভেদ্য কোনো প্রাচীর রয়েছে এমনটিই বলবে সবাই। আমি মনে করি এই প্রাচীর নিশ্চয়ই ভাঙা সম্ভব। তবে হয়তো ২০২৮ নয়, আরও সময় লাগতে পারে। দরকার শুধু একটা মহাপদক প্রকল্প হাতে নেয়া। যেমনটা ২০১০ সালে দীর্ঘ মেয়াদে অনুশীলনের ব্যবস্থা করায় দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ৩ থেকে এক লাফে ১৮টি সোনা জেতে বাংলাদেশ।

অলিম্পিকে পদক জয়ের এমন একটা উদ্যোগ নিলে এক সময় ফল আসতে বাধ্য। সারা বিশ্ব করোনাভাইরাসে স্কুল, কলেজ খুলে দিয়েছে শুধু বাংলাদেশ ছাড়া। শিক্ষার্থীদের বাইরের পরিবেশে পড়াশোনার পাশে খেলাধুলো করার পরিবেশ দিতে হবে। জাতিকে এভাবে পঙ্গু করার পেছনে কী যুক্তি রয়েছে তা আমি জানি না। তবে এতটুকু বলব সময় এসেছে পরিবর্তনের, আর দেরি নয়- ‘‘f you change your mind, I'm the first in line to help you Bangladesh’’

লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক (প্রোডাকশন অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট), ফাইজার, সুইডেন থেকে, [email protected]

এমআরএম/এমকেএইচ