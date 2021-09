মালয়েশিয়ার শ্রমখাত পুনরুজ্জীবিত করতে ‘কর্মসংস্থান ফোরাম’

করোনায় ধসেপড়া মালয়েশিয়ার শ্রমখাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান ফোরাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে পুরোদমে কর্মকাণ্ড চালু করতে ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া সরকার ন্যাশনাল রিকভারি প্ল্যান বাস্তবায়ন করেছে।

এর মাঝেই নিউ নরমাল জীবন প্রবাহ গতিশীল ও পুননির্মাণে তথ্য এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের শ্রমখাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট ফোরাম ২০২১ (আইপিইএফ ২০২১) আয়োজন করেছে মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা সংস্থা (সোকসো)।

সংগঠনটি এক বিবৃতিতে বলেছে, ভার্চুয়াল ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট ফোরামে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে যা ৬ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মসূচিগুলো- Socsos Regional Return to Work (RTW) Digimos Symposium 2021 (6 to 7 September), International Public Employment Services Symposium (7 to 8 September) and Career Fair (7 to 9 September)।

তিনটি কর্মসূচিই সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বিবৃতিতে, ‘সোকসো পেশাদার, শিক্ষাবিদ, চাকরিজীবী, চাকরিপ্রার্থী, স্নাতক এবং স্কুল ছেড়ে যাওয়া জনসাধারণকে আইপিইএফ

এ অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে www.perkeso.gov.my/ipef এর মাধ্যমে নাম নিবন্ধন করতে বলা হয়েছে।

যে কোনো তথ্যের জন্য ১৩০০-২২-৮০০, অথবা [email protected] ই-মেইল করতে বলা হয়েছে। সোকসোর ওয়েব সাইট সূত্রে জানা গেছে, রিটার্ন টু ওয়ার্ক (আরটিডব্লিউ) ডিজিআইএমওএস সিম্পোজিয়ামে এ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এক হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নেবে।

করোনা বিপর্যয় মোকাবেলা করে নতুন স্বাভাবিক জীবন পরিচালনায় কর্মের বিকল্প নেই। সেখানে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে। জাতিকে সচেতন করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।



আরও জানা গেছে, চাকরি অর্থাৎ ক্যারিয়ার মেলায় এক্সনমোবিল, হোন্ডা, সিআইএমবি ব্যাংক, টপ গ্লোভ, শ্লুমবার্গার এবং পেট্রনসহ ১২৬ জন নিয়োগকর্তার ২০,০০০ এরও বেশি শূন্যপদের লোক নিয়োগের সুযোগ দেবে যা দেশের শ্রমখাতকে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করবে।

