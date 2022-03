হরিশংকর জলদাসের ‘রঙ্গশালা’ ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা

একটা সময় ছিলো আউট বই পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকতাম কিন্তু সীমাবদ্ধতার কারণে হাতের কাছে তেমন কিছুই পেতাম না। মায়ের নতুন কেনা শাড়ির ভাঁজের পুরোনো পত্রিকা। সদাই কিনে নিয়ে আসা ঠোংগার কাগজের লেখা, দেয়ালের পোস্টার, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের টুকরা সবই পড়তাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এরপর সময় বদলালো।



বই কেনা শুরু করলাম গাদাগাদা পাশাপাশি চললো পড়াও। এখন বই কেনা হয় কিন্তু বই পড়া হয় খুবই কম। বইয়ের জায়গা নিয়ে নিয়েছে ফেসবুক। তবুও মাঝে মধ্যে ডুবে যায় বইয়ের পাতায় বিশেষ করে পছন্দের লেখকদের বই হলে ফেসবুক আর পাত্তা পায় না। ইদানীং একটা চল শুরু হয়েছে। মানুষ মনে করে ফেসবুক পড়া মানেই বই পড়া।

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তেমন নয়। ফেসবুক আছে ফেসবুকের জায়গায় আর বই আছে বইয়ের জায়গায়। দুটোর পার্থক্য রাত আর দিনের। হরিশংকর জলদাসের সঙ্গে পরিচয় কিভাবে সেটা আজ আর কোনোভাবেই মনে করতে পারছি না। বয়স বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ। মস্তিষ্কের কোষগুলো দুর্বল হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের একটা বিষয় আমার কাছে খুবই বিস্ময় জাগানিয়া।

সেটা হলো বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ ও তাদের জীবনমানের ব্যবধান। এগুলো নিয়ে অনেক কথায় বলা যায়। তাদের জীবনমান ও তার উন্নয়ন নিয়ে চলে রাজনীতি, চলে ব্যবসা। ফলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। তবে এই হওয়া না হওয়াতে নিম্নবর্গের মানুষের কিছুই যাই আসে না। তারা এটাকে তাদের ভাগ্যের নিয়তি ধরে নিয়েই জীবনযাপন করে এবং মারা যায়।

জেলে বাংলাদেশের একটা নিম্নবর্গের গোত্র এটা আমি জেনেছি অনেক পরে। সত্যি কথা বলতে গোত্র-টোত্র বুঝতে বুঝতে আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। আর শিক্ষিত অশিক্ষিত বুঝেছি আরও পরে। আমাদের চরভবানীপুর গ্রামে একটা পাড়া ছিলো জেলে পাড়া এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার ছোট ফুপা ছিলেন পেশায় জেলে তাই আমি বুঝিনি যে তারা নিম্নবর্গের।

আমার বড় আব্বা মানে দাদির আব্বা ছিলেন গ্রামের মাতুব্বর আর তার নাতনির বিয়ে দিয়েছিলেন একজন জেলের সাথে। যাইহোক নিজের পড়াশোনার পরিধি বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষিত সমাজের অন্ধকার রূপটা সামনে আসতে থাকলো। তারা কথায় কথায় গ্রামের মানুষকে ছোট করে। শহরের মানুষ গ্রামের মানুষের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা করে আত্মতুষ্টি খুঁজে। শহরে বিনোদনের কত উপকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণের কতশত পদ্ধতি কিন্তু গ্রামের মানুষের আটপৌরে জীবনে বিনোদনের উপকরণ সেইভাবে বলতে গেলে নেই তাই বছর প্রতি সন্তান সন্ততি বাড়তেই থাকে।

আর সবারই সামর্থ্য থাকে না এতগুলা সন্তান লালন পালনের তাই তাদের ঠাঁই হয় মাদরাসাগুলোতে। আর মাদরাসায় হুজুরেরা যা শিক্ষা দেন তাই হয়ে যায় তাদের জীবনপদ্ধতি। ভালো মন্দ বিচার করার মতো ক্ষমতা কোনকালেই তৈরি হয় না। পরবর্তীতে যখন শিক্ষিত লোকজনের জীবনপ্রণালি দেখে তখন অবচেতন মনেই নিজের জীবনপ্রণালি নিয়ে বিতৃষ্ণা তৈরি হয় যার থেকে জন্ম নেয় জিঘাংসা।

আর শহুরে শিক্ষিত প্রজন্ম এমন ভাব করতে থাকে যেন তারা জানেই না যে দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মানের নিচে বসবাস করে। আর তাই দিনে দিনে শহর আর গ্রামের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলে বৈ কমে না। শহুরে শিক্ষিত মানুষ গ্রামের মানুষকে অচ্ছুৎ প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তাদের পোশাক ভাষারীতি নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করতে শুরু করে।

একজন শিক্ষিত মানুষ প্রমাণ করতে শুরু করে তারা ঠিক কতশত প্রজন্ম ধরে তারা শিক্ষিত ও তাদের বংশ কত মহিমান্বিত। আর যারা তা পারে না তারা নিজেদের সাথে আরও কত বড় শিক্ষিত লোকের ওঠাবসা আছে সেটা প্রচারে ব্যস্ত থাকে। ফেসবুকের যুগে সেসব তথাকথিত শিক্ষিত লোকের সাথে গলাগলি করে ছবি তুলে বুঝিয়ে দেয় আমিও কম নয় বাপু। হায়রে দু দিনের দুনিয়া। আজ মরলে কাল দু’দিন হবে।



যাইহোক ‘রঙ্গশালা’র কাছে ফিরে আসি। বইয়ের ফ্ল্যাপে লেখা আছে ‘বাঙালির সমাজ-রাজনীতি-ধর্মবোধ-দর্শন-সাহিত্য-জোচ্চুরি-ওপরচালাকি এসবের রূপময় চিত্র আছে রঙ্গশালা উপন্যাসে। রঙ্গশালায় হরিশংকর জলদাস বিস্তৃত বাঙালি-জীবন রচনায় মনোযোগী হয়েছেন।’ এর চেয়ে সুন্দর করে হয়তোবা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে বুঝানো সম্ভব নয়। উপন্যাসের কাহিনি কথক একজন ভিক্ষুক যার বসবাস একটা পার্কের বেঞ্চে আর শ্রোতা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কথক একায় পুরো উপন্যাসের চালিকাশক্তি তবে তাকে চালিত করেছে ভাববাচ্যে অধ্যাপকের প্রশ্ন।

কথক ভিক্ষুক হওয়াতেই সমাজের একেবারে তলানি থেকে শুরু করে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র রমনা পার্ক পর্যন্ত এসেছে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে। আর যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভাষারীতিও আলাদা ঢংয়ের। কিছু কিছু শব্দ পড়ে শিক্ষিত মানুষ নাক সিটকাবেন নিশ্চিত। পুরো উপন্যাসটাকে নম্বর ক্রমের ভিত্তিতে ভাগ না করে মানুষের জীবনপ্রণালির ক্রমে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হলো জন্ম, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, মৃত্যু এবং কুহেলিকা।

প্রত্যেকটা অধ্যায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যেকটা বিষয়ের একেবারে গভীরে যেয়ে কারণ ও ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সেগুলোর অভাবে সমাজে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তারও ধারণা দেওয়া হয়েছে। পড়তে গেলে আপনি মোটেও একঘেয়েমিতে ভুগবেন না। মানুষের জন্মের পর সবচেয়ে বড় মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে অন্ন।

জীবন ধারণ করতে গেলে আপনাকে অন্ন গ্রহণ করতেই হবে। বাকিগুলো আসে এর পর কারণ যদি আপনি জীবিতই না থাকেন তাহলে বাকিগুলো বাহুল্য ছাড়া কিছু নয়। আমার দাদি একটা শ্লোক প্রায়ই বলতেন ‘ভাতের কুরকুরি কি জীবনের কুরকুরি’।



আমি আমার নিজের জীবন থেকে যেমন এই শ্লোকের সত্যতা উপলব্ধি করেছি ঠিক তেমনি বহু মানুষের সাথে মেশার পর সেই ধারণা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। শহুরে মানুষদের সব আছে তবুও কিছু নেই কারণ তাদের বিলাসিতা করার মতো অন্ন পেটে জমা হয়েছে। যাইহোক বইটা শেষ কবে করতে পারবো জানি না তবে চেষ্টা থাকবে তাড়াতাড়ি শেষ করার। প্রত্যেকটা অধ্যায় পড়লে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা যায় সেটা হচ্ছে লেখকের পড়াশোনা ও জ্ঞানের গভীরতা। ক্রোধ অধ্যায়ের শুরুর পঙক্তিটা দিয়ে লেখাটা শেষ করতে চাই–



You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger. - Goutam Buddha.

এমআরএম/জিকেএস