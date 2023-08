‘আমার দীপেশ আবিষ্কার’ যেন ভাবনার উন্মুক্ত দুয়ার

শাহাদুজ্জামানের ‘আমার দীপেশ আবিষ্কার’ বইটা আমাদের সামনে ভাবনার এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচন করে। দীপেশ চক্রবর্তী বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একজন সমাজ ভাবুক এবং ইতিহাসবিদ। তার ‘প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ’ উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী বই। কথাসাহিত্যিক এবং চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানী শাহাদুজ্জামান তার সাহিত্য এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কীভাবে দীপেশ চক্রবর্তীর চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছেন সে কথা পাঠকদের জানিয়েছেন এ বইয়ে।

বইটি কয়েকটা অধ্যায়ে বিভক্ত - আমার দীপেশ আবিষ্কার, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যে উপনিবেশবাদের নির্মাণ: দীপেশ চক্রবর্তীর চিন্তার আলোকে, জিজ্ঞাসা পর্ব, দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে আলাপ এবং সবশেষে আছে দুজনের ই-মেইল আদানপ্রদান। বইটি পড়তে যেয়ে আমরাও লেখকের সাথে সাথে আবিষ্কার করি দীপেশ চক্রবর্তীকে, খুঁজে পাই ভাবনার একটা উন্মুক্ত দুয়ার।

ভূমিকাতে লেখক ছোট পরিসরে দীপেশ চক্রবর্তীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তার মতে দীপেশ সাম্প্রতিক বিশ্বের অন্যতম একজন ইতিহাসবিদ এবং সমাজচিন্তক। গত শতাব্দীর আশির দশকে ‘সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ’ নামে যে নতুন দল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে উত্তরউপনিবেশবাদী ইতিহাস চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল দীপেশ চক্রবর্তী ছিলেন তার একজন অন্যতম সদস্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্যের ইতিহাস বিষয়ক একটি গবেষণার সূত্র ধরেই দীপেশ চক্রবর্তীর লেখার সাথে লেখকের প্রথম পরিচয়। ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্যের ইতিহাস সম্পর্কের জানতে গিয়ে লেখক খোঁজ পান তার লেখা ‘শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি’ লেখাটির।

তিনি পড়েছেন পদার্থ বিজ্ঞান, সেখান থেকে গেছেন ব্যবসা-প্রশাসন পড়তে অবশেষে হয়েছেন ইতিহাসবিদ। সাহিত্য রচনা করেন তিনি, গান করেন এমনকি একসময় ছিলেন চলচ্চিত্রের নেপথ্য গায়কও। জীবিত চিন্তকদের ভেতর অন্যতম এই মানুষটি নেহাতই সজ্জন এক বাঙালি ভদ্রলোক। দীপেশ বিষয়ে আরো কৌতূহল নিবৃত করতে গিয়ে লেখক খোঁজ পান ‘Provincializing Europe’ বইটির।

এই বই পড়তে যেয়ে লেখকের মনে হলো এ শুধু ‘History from below’ এর ব্যাপার নয়। এটা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কের বই হলেও দীপেশ এমন ভাষায় লিখেছেন যে লেখক এই বইয়ের সাথে গাঁথা পড়ে যান বড়শির মতো করে। এই বইয়ের অনেকাংশজুড়ে তাই আলোচনা করা হয়েছে ‘Provincializing Europe’ বইটি নিয়ে।

লেখক লিখেছেন বইটির সার্বিক মর্মার্থ হয়তোবা তিনি আত্মস্থ করতে পারেননি কিন্তু মনের ভেতরের নানা চোরাগোপ্তা বন্ধ দরজা খুলে গেছে, সেখানে ঢুকেছে আলো। আমরাও এই বইটা পড়তে যেয়ে সেই আলোর কিছুটা আলোকচ্ছটা পাই। দীপেশ যে জটিল, সূক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী যুক্তিজালে ইউরোপীয় ভাবনা সৌধের ইট, পাথর, সুড়কি ধসিয়ে দিয়েছেন তার তীব্রতায় লেখক মুগ্ধ হয়েছেন।

বইটি পড়তে যেয়ে লেখকের বুকের ওপর থেকে অনেকদিনের চেপে থাকা পাথর যেন সরে গেছে। ‘Provincializing Europe’ পড়তে যেয়ে লেখকের মনে হচ্ছিল যেন তার একেবারে ঘনিষ্ঠ জীবন, চেনা ভূগোল ছুঁয়ে ছুঁয়েই ছায়ার মতো বয়ে বেড়ানো দীর্ঘদিনের সেইসব খটকা, অস্বস্তির মোকাবিলা করছেন।

‘Provincializing Europe’ বইতে দীপেশ বলেছেন, ‘ইউরোপ’ নেহাত একটা ভূখণ্ড নয়, এটি একটি মানসিক প্রবণতা। ইউরোপ পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডের ভেতর একটি ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সেই ভূখণ্ডের মানসিক প্রবণতাকেই প্রধান এবং একমাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পায়তারায় চলছে বহুকাল তার তত্ত্ব তালাশ করেছেন তিনি।

তিনি বলেছেন, ‘ইতিহাস’ও কোনো ধারাবাহিক, ক্রমবিকাশমান একটি পথ নয় যে, এ যাত্রায় সকল জাতি, সমাজ একই প্রক্রিয়ায় নিজেদের বিকশিত করে একই গন্তব্যে পৌঁছাবে। সেই সাথে তিনি এ-ও বলেছেন যে, ‘সময়ও’ ঠিক সরল রেখায় এগিয়ে চলা একক স্বয়ম্ভূ কোনো প্রপঞ্চ নয় বরং একই সময়ের ভেতর জট পাকিয়ে থাকে অনেক রকম সময়। সময় বস্তুত ‘সময়গ্রন্থি’।

দীপেশ বলছেন সময়কে একটা ধারাবাহিক এবং একক ব্যাপার হিসেবে দেখলেই শুধু কোন কিছুকে অসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে। আমরা যদি সময়গ্রন্থির সত্যতা মেনে নিই, ধরে নিই যে বর্তমান সবসময়েই খণ্ডিত তাহলে অতীতের উপাদান নিয়েও একজন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ হতে পারে। বর্তমানের ভেতর গ্রথিত থাকা মানে এই নয় যে, অতীতের টানের জয় হওয়া, সেখানে ফিরে যাওয়া।

দীপেশ বলেন, বস্তুত অতীতের ভেতরই গ্রথিত থাকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সর্বগ্রাসী ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। অতীতের মতো ভবিষ্যতও হতে পারে বহু। অন্য-অতীত থেকে আমরা পৌঁছাতে পারি অন্য-ভবিষ্যতে। সে ভবিষ্যৎ শুধু ইউরোপের বেঁধে দেয়া ভবিষ্যত নয়। যাত্রা করতে পারে বিকল্প আধুনিকতার দিকে। মানুষের অভিজ্ঞতার বহুত্বকে মেনে নিলে মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বহুত্বকেও মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হয় আধুনিকতার বহুত্বের সম্ভাবনাও। ‘Diverse ways of being human’ কথাটি এভাবেই দীপেশের কাছে আবেদন তৈরি করে।

দীপেশ এই তর্ক তোলেন যে, আধুনিকতার একক সর্বজনীন কোন রূপ নেই, ‘ইতিহাসের বিশ্রামাগারে’ বসে না থেকেই একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কল্পনায় অন্য আধুনিকতার ধারণাটি আনা দুরূহ কারণ ইউরোপ ‘আধুনিকতার’ একটি নির্দিষ্ট রূপই গেঁথে দিয়েছে আমাদের মনে। জানিয়েছে আধুনিকতার সবচেয়ে বিকশিত রূপ দেখতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ইউরোপের দিকেই।

সেভাবে তাকাতে গিয়ে স্বভাবতই বাকি সব ও-ইউরোপীয় সমাজ নিজেদের দেখতে পায় ‘অবিকশিত’, ‘অসম্পূর্ণ’, সীমাবদ্ধ হিসেবে। একটা হীনমন্যতার পাঁচিল ঘিরে থাকে তাদের। দীপেশ দেখান ইতিহাসের এই বিবর্তনবাদী ধারণা কেমন গেঁথে আছে মার্ক্সের ভাবনাতেও। মার্ক্স যখন লেখেন, ‘Country that is more developed industrially only shows, to the less developed, the image of the future’. তখন তার চিন্তাসূত্রে ইতিহাসের একমুখীনতার ধারণার চিহ্নই দেখতে পাওয়া হযায়।

দীপেশের ইতিহাস ১ এবং ইতিহাস ২ এর ধারণা লেখকের মনের আরও দরজা খুলে দেয়। তার মতে, ইতিহাস ১ হচ্ছে পুঁজির হয়ে উঠার ইতিহাস। পুঁজির বিকাশ এবং পূর্বশর্তের ইতিহাস। ‘a past posited by capital as part of its precondition’ হচ্ছে ইতিহাস ১। কিন্তু ইতিহাস ২ হচ্ছে পুঁজির না-হয়ে উঠতে পারার ইতিহাস। যা কিছু সে জয় করতে পারে না সেগুলো নিয়েই ইতিহাস ২। ইতিহাস ১ এর গভীরে যদি থাকে আধুনিকতার গল্প, ইতিহাস ২ এ আছে বিকল্প আধুনিকতার ইশারা।

ইতিহাস ২ আমাদের এমন একটা পরিসর দেয় যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি পৃথিবীতে বাঁচার রকম শুধু একটি নয়, অনেক। এই ইতিহাস ২ আমাদের ইঙ্গিত দেয় মানবিক বৈচিত্র্যের, আধুনিকতার বহুত্বের সম্ভাবনার। সম্ভাবনা তৈরি করে স্থানিক ইতিহাস সংলগ্ন রাজনীতির। দীপেশ যাকে বলেছেন, ‘politics of belonging’ কিংবা ‘Plural ways of being in the world’. ইতিহাস ২ এর এই ধারণা লেখকের পাশাপাশি পাঠককেও চমৎকৃত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

দ্য ইকোনোমিক্স পত্রিকা পৃথিবীর কোন দেশে মৃত্যুর মান কেমন তার বিচার বিশ্লেষণ করে একটা তালিকা করেছে যার শীর্ষে রয়েছে ব্রিটেন, কারণ ব্রিটেনে রয়েছে সবচেয়ে উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক প্যালিয়েটিভ সেবা এবং হসপিস। ভালো মৃত্যুর ধারণার বস্তুত দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে Value অর্থাৎ কাকে বলছি ভালো মৃত্যু তার সংজ্ঞা, আরেকটি হচ্ছে Logistic বা সেই ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক প্রস্তুতি।

লেখক তার গবেষণায় বলেছেন, ‘Diverse ways of being’ এর মতো রয়েছে ‘Diverse ways of dying’. পৃথিবীর নানা প্রান্তের জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব Value এবং Logistic এর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে পারে ভালো মৃত্যু। ভালো মৃত্যুর এধরণের তালিকা তৈরির পেছনে দীপেশের ‘প্রভিন্সিয়ালজিং ইউরোপের’ সেই ‘ইতিহাসের বিশ্রামাগারের’ ধারণাটা সুপ্ত রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে তৈরি সংগঠন ‘বোধিচিত্তের’ আমন্ত্রণে ‘উপনিবেশ নির্মাণ: চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য’ শিরোনামে লেখক একটা বক্তব্য দিয়েছিলেন ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বক্তব্যের পর মুক্ত আলোচনা হয়েছিল। লেখক আলাপটি করেছিলেন দীপেশ চক্রবর্তীর বইটির সূত্র ধরে। এই বক্তব্য এবং আলোচনাতে উপমহাদেশের পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষিপ্তরূপে।

এরপর আছে দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে লেখকের সরাসরি আলাপের বর্ণনা। এই আলাপে বিবিধ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অনেক চরিত্র এসেছে কথার সূত্র ধরে। পশ্চিমারা যে ভ্যালুজগুলো তৈরি করতেছে তার ভেতরে উন্নয়ন ধরা আছে, রাষ্ট্র ধরা আছে, ক্যাপিটালিজম ধরা আছে। একসময় সুপ্রিম অথরটি ছিল গড, তারপর সুপ্রিম অথরিটি হয়ে উঠলো ইন্ডিভিজুয়াল, এখন সুপ্রিম অথরিটি হয়ে উঠেছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড।

এরপর আছে দুজনের ই-মেইল বিনিময়। এটা অনেকটা দুজন মানুষ সামনাসামনি বসে আড্ডা দেওয়ার মতো একটা বিষয়। কিন্তু দুজন জ্ঞানী মানুষ যখন আড্ডা দেন তখন এমন অনেক কিছুই প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে যেটা দর্শক পা পাঠককে মুগ্ধ করে। এখানে প্রবাসীদের জীবনের প্রসঙ্গও এসেছে। দুনিয়াব্যাপী জনসংখার মাইগ্রেশনের বিষয় এসেছে।

এসেছে সন্তান লালনপালনের মতো প্রসঙ্গও। এই বই পড়া শেষ করে আমরাও লেখকের মতো দীপেশ চক্রবর্তীকে আবিষ্কার করি। তার কর্ম এবং গবেষণা আমাদের আগ্রহী করে তোলে। এই বই পড়া শেষ করে আমি এখন দীপেশ চক্রবর্তীর বইয়ের দিকে ঝুকেছি। আশাকরি সেই পাঠও অনেক সুখকর হবে।

এমআরএম/এএসএম