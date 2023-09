ঈপ্সিতা আর ঈশান চুপচাপ ঘরের কোনে বসে আছে, দুজনেরই মুখ বেশ চিন্তিত! অনেকক্ষণ পর ঈপ্সিতা বললো

Are you sure?

ঈশান বললো Yeah,

: How did you make sure that She loves you?

: I can't explain but I know,

you know what she is doing for last one year.

: Then what'll you do now? You wanna return?

: Don't know

: Better tell to Mum, She'll advice you properly

: Hmm, She'll back at afternoon

: Yeah, went to catch up with her school friends & I told her to bring KFC for us.

: Oh.., that's great, Dont like these rice, fish, meat, daal, vege everyday, kinda bore.

: Ok, don't stress Bro, I'm going to Nanu ঈপ্সিতা উঠে গেল ঘর থেকে।

ঈশান খুব মনোযোগ দিয়ে মোবাইল স্ক্রিনে তাকিয়ে আছে টালিয়ার দিকে, আহামরি কিছু না কিন্তু খুবই সরল চেহারার স্নিগ্ধ একটা মেয়ে। গতবছর থেকে তাকে ম্যাসেজ দিয়ে যাচ্ছে, তেমন কিছু বলেও না, Hi/Hello টাইপ। অরিজিন আইরিশ, জন্মেছে অস্ট্রেলিয়ায়। ঈশানের সঙ্গেই পড়ে টালিয়া, ক্লাস থাকলে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়, তখনও তেমন কোনো কথা বলে না, স্নিগ্ধ একটা হাসি দিয়ে বড়জোর Hi , ঈশান ও হাসি ফেরত দিয়ে Hello বলে, এইটুকুই। কিন্তু রোজ ঘুমানোর আগে টেক্সট করে, ২-৩ মিনিট chat করে তারপর Goodnight বলে চলে যায়। যেটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছেন দুজনেরই...বাংলাদেশে আসার পর ঈশান গত দুদিন সময়মতো রিপ্লাই দিতে পারেনি ম্যাসেজের, তাতেই টালিয়ার কথার ধরণ বদলে গেছে, রীতিমতো হুমকি!

ধানমন্ডির ধাবা রেস্টুরেন্টে আজ দুপুরে পাঁচজন স্কুল জীবনের বান্ধবীদের দেখা করার কথা। ফাহমিদা সবার আগে পৌঁছে চুপচাপ বসে আছে, কেউ আসেনি এখনো, সে মাঝে মধ্যে মোবাইলে সময় দেখছে, কখনো ফেসবুকে স্ক্রল করছে, আবার আশপাশে মানুষজন, তাদের পোশাক আশাক, কথাবার্তা লক্ষ্য করছে, ঢাকা ম্যাসিভ বদলে গেছে, অনেক কিছুই চোখে লাগছে তার...

হুড়মুড় করে শীলা আর তানিয়া এসে ঢুকলো, ফাহমিদাকে দেখেই চিৎকার করে এগিয়ে গেলো, ফাহমি...

: আস্তে, আশপাশে মানুষ তো...

: আরে রাখ তোর মানুষ, কত বছর পর দেখলাম তোকে, আগের মতই আছিস, তানিয়া বললো

: পুরোনো ভালোবাসার চোখ তোদের, তাই আগের মতোই লাগে, আমাদের ওখানকার ভাবীরা তো বলে, ‘আপনি আগে বেশি সুন্দর ছিলেন, এখন আর আগের মতো নাই।’ কি অদ্ভুত কথা, সবাই কী কখনো একই রকম দেখতে থাকে নাকি! আচ্ছা তোদের সবার এত দেরি কেন? আমি সেই কখন থেকে এসে বসে আছি...

: তু্ই বিদেশি মানুষ, সময় ধরে চলিস, আর আমরা আস্তে ধীরে রেডি হই, আমাদের চেয়েও ধীরে চলে গাড়ি, ঢাকার ট্রাফিকের যে কি অবস্থা, আর তোর ওই ভাবিদের কথা রাখ, এদের মুখে বিষ অন্তরে হিংসা, শীলা বললো...

ফাহমিদা হেসে বললো আমার মনে হয় ট্রাফিক ঠেলে আসতে হয়নি, আর দুজন কই?

: জেবা আসতে পারবে না, ওর ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে, স্কুল থেকে ফোন আসায় সে ওদিকে গেলো, টেক্সট করে জানিয়েছে আর রুমকি রাস্তায়, এসে পরবে।

: কি খাবি বল, অর্ডার করি নাকি রুমকির জন্য অপেক্ষা করবো?

: দেখি আর ১০ মিনিট, তু্ই কেমন আছিস বল, তোর গল্প শুনি, নরম গরম ফাহমি প্রবাসী হয়ে এমন ঠান্ডা হয়ে গেলি কেমনে?

শব্দ করে হাসলো ফাহমি, বন্ধুরা তাকে ফাহমি নামেই ডাকে, সানোয়ারও, বললো এত এত কাজ আর ব্যস্ততা যে ঠান্ডা গরম বোঝার আগেই আমাদের দিন দৌড়ে যায়..., খালি হাত পা জমে গেলে বুঝি শীত এসেছে, কখনো এসি ছাড়তে হলে বুঝি সেদিন গরম আর এখন ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে, ওদের নিয়ে নানা রকম চিন্তা, মাল্টিকালচারাল সমাজ ব্যবস্থা, নানান গোত্র, নানান আদর্শ, নানান ধর্মের মানুষ চারপাশে, সারাক্ষণ চিন্তা হয়।

: সানোয়ার ভাই তো বেশ দায়িত্ববান, তোর একার এত চিন্তা করার কি দরকার? আমার জামাই হলে বুঝতিস, কীভাবে যে সংসার করি! শীলা বললো

রুমকি এসে পড়ছে, আরেহ দোস্তরা... কত্তদিন পর দেখা, Love you all, জেবা আসেনি এখনো? বলেই এসে জড়িয়ে ধরলো এক একজন করে সবাইকে

: নাহ, ওর ছেলে অসুস্থ, আয় আগে অর্ডার দেই, খিদা লাগছে ফাহমির, বিদেশি মানুষ ঘড়ি ধরে খাবার খায়, এই নে মেনু বুক। তবে তু্ই যাই বলিস ফাহমি, আমি বলবো সবকিছুর পরেও তোরা ভালো আছিস, ঢাকার অবস্থা ভয়াবহ। মানুষের মানবিক গুণ নষ্ট হয়ে গেছে, চরম অবক্ষয় সমাজের প্রতিটা স্তরে, মাঝপথে আদর্শ বা এথিক্স নিয়ে যারা বাঁচতে যায় তারা পিষ্ট, তানিয়া বললো

: কি জানি..., তোদের যার যেটা পছন্দ অর্ডার কর, আমি খাওয়াবো, চারপাশে খাওয়ার সুগন্ধেই আমার খিদা লাগছে, আমি কিন্তু মেইন ডিশের সঙ্গে ফুচকা, ডেজার্ট দুটোই নেব, কত বছর খাই না... ফাহমি বললো

: জি না ম্যাডাম, আপনার যা খুশি অর্ডার দেন, যত খুশি খান, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু বিল আপনি একা দিতে পারবেন না, আমরা সবাই মিলে দেব, রুমকি বললো...

সঙ্গে শীলা তানিয়া হ্যাঁ বলে গলা মেলালো, শীলা বললো তু্ই এখন মেহমান, আমরা খাওয়াবো, যখন অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে যাবো তখন তু্ই খাওয়াবি...

: এটা কেমন কথা, আমি খাওয়াবো আগে বলেছি, আর হ্যাঁ, তোরা অস্ট্রেলিয়া আসলেও খাওয়াবো, সমস্যা নাই তো। কিন্তু আমার দেশে আমি এসেছি, তু্ই মেহমান বল্লি কেন?

মেরে ফেলবো কিন্তু, আমি চাইলেই আগের মতো নরম থেকে গরম হয়ে যেতে পারি।

: এই বেলা মাফ কর দোস্ত, মেরে ফেললে বেঁচেই যেতাম রে কিন্তু বাচ্চা দুটোর জন্য বাঁচতে হবে, দীর্ঘশ্বাস ফেললো শীলা।

ওয়েটার এসে দাঁড়ালো অর্ডার নিতে, পুরো নয় মিনিট সময় নিয়ে চার বান্ধবী অর্ডার করলো, ওয়েটার বলে গেলো পনেরো মিনিট লাগবে খাবার সার্ভ করতে..

: হ্যাঁ রে সেজুতি কেমন আছে? কোনো খবর জানি না, আর পিচ্চি পলি? ফাহমি বললো

: সেজুতি লাপাত্তা, চারটা সিরিয়াস টাইপ প্রেমের পর অচেনা কাকে যেন বিয়ে করে এমন হাওয়া যে কেউই তাকে খুঁজে পাই না, ঢাকায় আছে কিনা তাও জানি না। আর পিচ্চি পলির বিরাট ইতিহাস, সিনেমা ফেইল..., অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিলো, বিয়ের পর একটা বাচ্চা, কোনোরকম অনার্স শেষ করছে, বছর তিন চারেক পর একদিন শুনলাম, ওর হাসব্যান্ড রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে, দেখতে গিয়েছিলাম, খুব কাঁদছিলো...,হাসব্যান্ড নাকি খুব ভালো ছিলো।

এরপর শ্বশুরবাড়ি আর জায়গা দিলো না, মেয়েকে নিয়ে মায়ের বাড়িতে এসে উঠলো, অনেক কষ্ট করছে, পরে আন্টির কাছে মেয়েকে রেখে মাস্টার্স শেষ করে, এম এড করে একটা কলেজে চাকরি নিয়েছিল। সেখানেই এক সহকর্মীকে বিয়ে করেছিল যে পলির চেয়ে দু বছরের ছোট ছিলো, তিন চার বছরের মাথায় শুনলাম সেই হাসব্যান্ড কোনো এক ছাত্রীর সাথে প্রেম করে নানা কেলেঙ্কারি, পরে ওই মেয়ের ফ্যামিলির চাপে বিয়ে করেছে সেই ছাত্রীকে। এসব দেখে পলি নিজেই তার দ্বিতীয় হাসব্যান্ডকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে।

অনেকদিন ছুটি নিয়ে বাসায় বসেছিল, কলেজে যেতে পারে না লজ্জায়, ছাত্র-ছাত্রীরা ফিসফাঁস করে। এর মধ্যে বাসায় পলির বড় ভাবি একদিন বলেই বসলো, আগেই বলেছিলাম বয়সে ছোট ছেলে বিয়ে করো না, এখন তো আর বিয়েও করতে পারবে না। মায়ের তিন বিয়ে শুনলে তোমার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে? পলি ডিপ্রেশনে চলে গেলো, অনেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছে। বছর দুয়েক আগে শুনলাম ওর মেয়েকে নিয়ে কানাডা চলে গেছে, বেঁচে গেছে।

এত নোংরা দেশে মানুষ থাকে? আচ্ছা বলতো পলির দুই বিয়েতে পলির কোথায় দোষ ছিল যে সে জীবনে এত কষ্ট পেলো আর কেনোই বা সে আবার বিয়ে করতে পারবে না? রুমকি বললো...

: হুম, শুনে খুবই খারাপ লাগলো, ফোন নম্বর বা ফেসবুক আইডি থাকলে দিস তো, ফিরে গিয়ে যোগাযোগ করবো,

ফাহমি বললো

ওয়েটার খাবার দিয়ে গেলো...

সবাই খাবার খেতে শুরু করলো, তানিয়া জিজ্ঞাসা করলো এইবার তোর সঙ্গে সানোয়ার ভাই এসেছে?

: হ্যাঁ এসেছে, আজকে ও ওর ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা করতে গুলশান গেছে...

: একদিন আয় আমাদের বাসায় ভাই, বাচ্চাদের নিয়ে...

: দেখি রে, এইবার মনে হয় হবে না। অনেক কাজ হাতে, কাল রাজশাহী যাবো, আবার শুনছি ফিরোজ আসবে...

সানোয়ার গুলশান দুই এর একটা রেস্টুরেন্ট এ বসা। সাথে কামাল, জাফর এসে পরবে, শাহেদের আধা ঘণ্টা দেরি হবে, নাহিদ সিগারেট ফুঁকছে স্মোক জোনে...

সানোয়ার বললো ঢাকার ট্রাফিকের যে অবস্থা, তোরা কীভাবে যে চলাফেরা করিস, বড়জোর দশ মিনিটের রাস্তা, আসতে এক ঘণ্টা বিশ মিনিট লেগেছে আমার।

কামাল বললো আমাগো কোনো উপায় নাই তাই মাই না লইছি, খাওয়ার অর্ডার দিবি নাকি আমি দিমু?

: আমি তো বাকিদের জন্য ওয়েট করছি, ওরা কী খাবে জানতে, আগেই দেবো?

: আরে রাখ তোর ফর্মালিটি, তু্ই খাওয়াবি তু্ই অর্ডার করবি, ওগো পছন্দ হইলে খাইবো, নয়তো খাইবো না। সবডি ঠিকই খাইবো, বুঝছস বাঙালি ফ্রি পাইলে আলকাতরাও খায়...

নাহিদ এসে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো, কইসে তোরে, ওই কোনায় মোটকু পোলাডার পাশে বসা মাইয়াটারে দেখ, জোস্ না?

: তোর এতদিকে নজর শালা, আমি তো এতক্ষণ ধইরা বইসা আছি, কিন্তু কিসু নজরে পড়ে নাইকা

: থাকবো কেমনে তু্ই তো আছোস খাওয়া লইয়া, ভুড়ির দিকে তাকা ব্যাটা

তোদের তো দেখি বয়স বাড়ে নাই, এখনো ইউনিভার্সিটিতে পড়িস মনে হচ্ছে

: জাফর এসে দাঁড়ালো, হ্যাঁ বন্ধুদের সঙ্গে থাকলে আমরা ইউনিভার্সিটির বয়সেই ফেরত যাই, মাঝবয়সে এসে নিজেকে যুবক ভাবতে কার না ভালো লাগে বলে হাসতে হাসতে হ্যান্ডশেক করলো সানোয়ারের সঙ্গে, কেমন আছিস দোস্ত? এই বয়সে হলিউড নায়িকাদের মতো প্রায় জিরো ফিগার ধরে রাখছিস কেমনে?

সানোয়ার হেসে বললো, এই কৃতিত্ব ফাহমির আমার না।

শাহেদ কতদূর দেখ? খাবার অর্ডার দেবো, আর এখানে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে? জোহর পড়তে চাচ্ছি

: হ আমিও পড়মু তোর লগে, কামাল বললো...

খাওয়া অর্ডার দিয়া নামাজ পইড়া লই চল, শাহেদের আইতে দেরি হইবো, একটা বউ, চাইরটা গার্লফ্রেন্ড, ব্যবসা, পোলাপান, বাপ মা, চাকর-বাকর কর্মচারী মিলায় মেলা পর্ব। সব সামলায় আইবো, দেরি তো হইবোই

: কি বলিস এগুলো?

হ, ঠিকই, এগ্লান এখন ঢাকা শহরের কালচার! কিছু মাইয়াও আছে একই পদের, সাইনবোর্ড জামাই আছে, কিন্তু দুই তিনটা বয়ফ্রেন্ড, কিছু আবার শুধু লিটনের হোটেলের মেট।

: তু্ই কি সিরিয়াস না মজা করছিস...

জাফর বললো, কামাল ঠিকি বলতেছে, এই শহরে এখন সবচেয়ে সস্তা মানুষের শরীর, আর এদের মন বলে কিছু আছে কিনা আমি জানি না।

শাহেদ এসে ঢুকলো...

