ফেসবুকে তসলিমা নাসরিন ‘মৃত’

ফেসবুকে নিজেকে ‘মৃত’ দেখে বেজায় চটেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিতে তার আইডি ‘রিমেম্বারিং’ দেখাচ্ছে, যা কেবল মৃতদের ক্ষেত্রেই দেখানো হয়। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে নিজের আইডি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তসলিমা।

মঙ্গলবার (১৮ জানুয়ারি) একাধিক টুইটে ফেসবুকের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন তসলিমা নাসরিন। এক টুইটে তিনি বলেছেন, ফেসবুক আমাকে মেরে ফেলেছে। অথচ আমি জীবিত। আমি অসুস্থ হইনি, বিছানায় পড়িনি অথবা হাসপাতালেও ভর্তি হইনি, তবু ফেসবুক আমার অ্যাকাউন্ট ‘স্মরণীয়’ করে দিয়েছে।

#Facebook killed me. I am alive. Not even sick or bedridden or hospitalized, but facebook memorialized my facebook account.

এরপর ফেসবুক আইডির ছবি দিয়ে আরেক টুইটে এ লেখিকা বলেন, আমি পুরোপুরি জীবিত। কিন্তু আপনারা আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট স্মরণীয় করে দিয়েছেন। খুবই খারাপ খবর! আপনারা এটা কীভাবে করতে পারলেন? দয়া করে আমার অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেন।

@Meta @fbsecurity @facebookapp @MetaNewsroom @Facebook I am very much alive. But you memorialized my facebook account. What a sad news! How could you do that? Please give me back my account. pic.twitter.com/mwZNbcOopy