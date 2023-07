প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর উজরা জেয়ার টুইট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন সফররত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া। বৈঠকের পর তিনি এ নিয়ে টুইট করেছেন।

আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন উজরা জেয়া। পরে বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ১১ মিনিটে তিনি টুইট করেন।

টুইটে তিনি লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত গঠনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা করে যুক্তরাষ্ট্র।’

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ সফরের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় পৌঁছান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি।

Engaging & productive convo with Prime Minister Sheikh Hasina on 50+ years of #USBDPartnership. appreciates ’s generosity towards Rohingya refugees & looks forward to free & fair elections anchoring a thriving democratic future for the Bangladeshi people. pic.twitter.com/awNk1p2QZu