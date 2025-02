চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ ফখর জামানের, দলে ঢুকলেন কে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা ধরে লড়াইয়ে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খেলো পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের ম্যাচে ইনজুরিতে পড়েছিলেন ওপেনার ফখর জামান। এবার জানা গেছে, টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেছেন বাঁহাতি পাক ব্যাটার। তার পরিবর্তে ইমাম-উল-হককে দলে যুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে আইসিসি।

ফখর চোট পান টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বলেই। শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে উইল ইয়াংয়ের কাভার ড্রাইভ থামাতে গিয়েছিলেন তিনি। বল সংগ্রহ করার পরই অস্বস্তি বোধ করেন। মাঠেই তার চিকিৎসা করা হয়। তবে পরবর্তীতে মাঠই ছাড়তে হয় তাকে। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় বাইরে ছিলেন তিনি।

চোটের কারণে ইনিংসও ওপেন করতে পারেননি ফখর। চারে ব্যাট করতে নামেন। ডাক্তার ও ফিজিও একাধিকবার তার কাছে যান ও ব্যাটিংয়ের সময় ব্যথানাশক ওষুধ নেন তিনি। ধুঁকতে ধুঁকতে ৪১ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান ফখর।

Representing Pakistan on the biggest stage is an honour and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times with pride. Unfortunately I’m now out of ICC Champions Trophy 2025 but surely Allah is the best planner.… pic.twitter.com/MQKmOI4rQU