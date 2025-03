পাকিস্তানকে কটূক্তি গাভাস্কারের, কড়া জবাব গিলেস্পির

আয়োজক হয়েও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ড ও ভারতের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে গেছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি বাতিল হয়েছে বৃষ্টির কারণে।

দলের এমন নাজেহাল অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানকে নিয়ে কটূক্তির সুরে মন্তব্য করেছেন ভারতের সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার।

সাবেক ভারতীয় তারকাকে মন্তব্য করতে উসকে দিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ফলাফল। ওই ম্যাচে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। হারিয়েছে ৪ উইকেট ও ৪৫ বলে হাতে রেখে।

সম্প্রতি স্পোর্টস টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার বলেছেন, ভারতের বি-টিমও পাকিস্তানকে সহজে হারাতে পারবে। যদিও সি-টিম হারাতে পারবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, ভারতের ‘বি’ দল অবশ্যই পাকিস্তানের বিপক্ষে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। ‘সি’ দল নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে বর্তমান ফর্ম অনুযায়ী, পাকিস্তানের জন্য ভারতের 'বি' দলকে হারানো খুবই কঠিন হবে।’

গাভাস্কারের এমন মন্তব্য শুনে চটেছেন জেসন গিলেস্পি। চ্যাম্পিয়্ন্স ট্রফির আগে বরখাস্ত হওয়া পাকিস্তানের সাবেক কোচ মনে করছেন, আজগুবি কথা বলছেন গাভাস্কার।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার গিলেস্পি মনে করেন, পাকিস্তান যদি তাদের সঠিক খেলোয়াড়দের দলে নেয় এবং পর্যাপ্ত সময় দেয়, তাহলে পাকিস্তান যেকোনো দলকে হারিয়ে দিতে সক্ষম।

Jason Gillespie "I saw some comments from Sunil Gavaskar about the Indian B or C team would beat the Pakistan top team, that's nonsense" #CT25 #Cricket pic.twitter.com/qJQn6910st